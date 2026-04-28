AI PCs estão a chegar, mas este upgrade custa muito menos

Os AI PCs são uma das grandes tendências do momento, mas nem todos precisam de comprar já um computador novo. Em muitos casos, o primeiro upgrade inteligente passa por preparar melhor o PC atual com Windows 11 Pro, Office e ferramentas úteis, aproveitando campanhas como a Keysfan Labor Day Sale — a campanha de primavera da Keysfan com descontos em chaves digitais de software essencial.

A inteligência artificial está a mudar a forma como se fala de computadores. Durante anos, a conversa esteve centrada em processador, RAM, placa gráfica, armazenamento e autonomia. Agora, entrou outro termo na equação: NPU, ou seja, uma unidade dedicada a acelerar tarefas de IA localmente.

Os novos Copilot+ PCs e restantes AI PCs prometem uma experiência mais rápida em tarefas inteligentes, desde pesquisa contextual a assistência no sistema, geração de conteúdos, legendagem, automação e processamento local de modelos de IA. É uma evolução real e vai marcar os próximos anos.

No entanto, entre o entusiasmo e a necessidade prática há uma distância considerável. Para muitos utilizadores, estudantes, pequenas empresas e profissionais independentes, o problema diário continua a ser muito mais simples: um sistema operativo desatualizado, ferramentas de produtividade em falta, drivers antigos, documentos espalhados, ausência de backup e software essencial instalado "à medida do desenrasque".

Ideia-chave Antes de pensar num PC novo por causa da inteligência artificial, vale a pena garantir que o computador atual está bem preparado: Windows 11 ativo, Office instalado, ferramentas essenciais prontas e uma base de segurança minimamente sólida.

O futuro é dos AI PCs, mas o presente ainda vive do básico

Os AI PCs fazem sentido. A possibilidade de executar tarefas de inteligência artificial diretamente no dispositivo, com menor dependência da cloud, pode trazer ganhos reais de desempenho, privacidade e rapidez.

Mas é importante separar o que é tendência de mercado daquilo que é necessidade imediata. Um utilizador que trabalha sobretudo com documentos, emails, folhas de cálculo, apresentações, navegação, videoconferências e ferramentas de IA no browser pode ainda não precisar de trocar de computador.

Na verdade, há muitos PCs que continuam perfeitamente úteis, desde que tenham uma base limpa e atualizada. Um SSD decente, memória suficiente, Windows atualizado e boas ferramentas de trabalho podem prolongar bastante a utilidade de uma máquina.

Isto não transforma um portátil antigo num Copilot+ PC. Também não faz milagres. Mas pode evitar uma compra precipitada e permitir que o utilizador espere por uma geração de hardware mais madura, com preços mais estáveis e melhor relação custo-benefício.

Antes do hardware novo, convém arrumar o software

Quando um computador começa a parecer lento, a culpa nem sempre é só do hardware. Muitas vezes, o problema está no excesso de programas, arranques automáticos, ficheiros temporários, drivers antigos, falta de manutenção e ferramentas de produtividade instaladas de forma pouco consistente.

Por isso, antes de gastar centenas ou milhares de euros num equipamento novo, faz sentido fazer uma pergunta mais simples: o PC atual está mesmo bem preparado?

O sistema operativo está atualizado?

O Windows está ativo e configurado corretamente?

Existe um pacote Office instalado para trabalho real?

Há cópia de segurança dos ficheiros importantes?

Os drivers estão atualizados?

Existem ferramentas para PDF, recuperação de dados e proteção?

Se a resposta a várias destas perguntas for "não", o melhor upgrade pode não estar numa loja de computadores, mas numa configuração mais limpa e num conjunto de ferramentas realmente úteis.

Windows 11 continua a ser a base mais lógica

O Windows 11 tornou-se a plataforma central para quem quer acompanhar as funcionalidades mais recentes da Microsoft, incluindo a integração com o Copilot e outras experiências ligadas à inteligência artificial. É também a base mínima esperada nos novos AI PCs — pelo que ter o sistema atualizado é o primeiro passo lógico, independentemente de quando se decide mudar de hardware.

Mesmo quando o computador não é um AI PC de nova geração, o Windows 11 continua a oferecer uma base mais atual para segurança, compatibilidade e produtividade. Naturalmente, é necessário confirmar se o equipamento cumpre os requisitos mínimos, incluindo TPM 2.0, Secure Boot, processador compatível, memória e armazenamento suficientes.

Para quem procura uma edição mais completa, o Windows 11 Pro Key - 1 PC aparece na campanha da Keysfan por 13,25€. Já o Windows 11 Home Key - 1 PC está disponível por 13,15€.

Nota prática: antes de comprar uma chave digital, deve confirmar se o PC é compatível com o Windows 11 e se a edição escolhida corresponde ao tipo de utilização pretendida.

Office continua a ser indispensável, mesmo na era da IA

A IA pode ajudar a resumir textos, criar ideias, organizar informação e acelerar tarefas. Mas, no mundo real, muito trabalho continua a acabar num documento Word, numa folha Excel, numa apresentação PowerPoint ou num ficheiro enviado por email.

É por isso que o Office continua a ter peso. Para estudantes, trabalhadores remotos, freelancers, pequenas empresas e utilizadores domésticos, ter um pacote Office instalado localmente continua a ser prático. Não depende sempre do browser, não obriga a improvisos e mantém as ferramentas clássicas prontas a usar.

Na campanha, o Office 2021 Professional Plus Key surge por 30,45€. Para Mac, o Office 2021 Home and Business Key - 1 Mac está disponível por 46,99€.

Num momento em que quase tudo tenta virar subscrição, uma compra única continua a ter interesse para quem quer controlar custos e evitar pagamentos recorrentes. Não é glamoroso como dizer "IA generativa local acelerada por NPU", mas convenhamos: abrir um Excel quando é preciso ainda salva muitos dias.

Keysfan Labor Day Sale: Windows, Office e ferramentas úteis em promoção

A Keysfan Labor Day Sale reúne várias chaves digitais de Windows, Office e ferramentas práticas com preços reduzidos por tempo limitado.

A campanha inclui produtos individuais, packs multi-chave, bundles Windows + Office e software complementar para recuperação de dados, edição de PDF, backup, proteção e gestão do PC.

Promoções Windows

Para a maioria dos utilizadores, o destaque natural será o Windows 11 Pro. Já as versões Enterprise LTSC e Server devem ser escolhidas apenas por quem sabe exatamente o que precisa, porque são edições mais específicas e orientadas para cenários menos domésticos.

Promoções Office

O Office 2021 Professional Plus por 30,45€ é uma das opções mais interessantes para quem quer preparar um PC para trabalho, estudo ou utilização familiar. É uma escolha prática para quem não quer depender de uma subscrição mensal apenas para usar ferramentas de produtividade clássicas.

Bundles Windows + Office com cupão SKF62

Quem está a preparar um PC do zero pode olhar diretamente para os bundles. Neste caso, a campanha destaca combinações de Windows + Office com o cupão SKF62, que deve ser introduzido na página do produto antes de adicionar ao carrinho.

Escolha mais equilibrada Para um PC compatível com Windows 11, o bundle Win 11 Pro + Office 2021 Pro Keys por 41,47€, com o cupão SKF62 introduzido na página do produto, é uma das combinações mais fortes da campanha.

Mais quantidade, preço mais baixo

Para empresas, equipas, escolas, pequenos escritórios ou técnicos que precisam de preparar vários computadores, a Keysfan inclui também packs de maior volume.

Este tipo de pack não é para todos, mas pode fazer sentido em contextos onde existe renovação de parque informático, preparação de salas, pequenos escritórios ou computadores de apoio.

Ferramentas úteis para recuperar, proteger e organizar o PC

Um bom PC não vive apenas de Windows e Office. Há ferramentas que podem salvar horas de trabalho, especialmente quando há ficheiros perdidos, documentos em PDF para editar, cópias de segurança por fazer ou drivers em falta.

Destes, há três categorias que merecem atenção: recuperação de dados, backup e edição de PDF. São daquelas ferramentas que muitos só valorizam quando já é tarde. Um ficheiro apagado por engano, um disco com problemas ou um documento urgente em PDF podem transformar uma tarde normal num pequeno festival de palavrões. Melhor evitar.

Como preparar o PC para 2026 sem comprar um novo

A compra de software não deve ser feita ao acaso. Antes de avançar, há uma sequência lógica que ajuda a perceber se o PC atual ainda merece investimento — e posterga a decisão sobre os AI PCs para quando o mercado estiver mais maduro e os preços mais estáveis.

Verificar compatibilidade com Windows 11: confirmar TPM 2.0, Secure Boot, processador compatível, RAM e armazenamento. Fazer backup: guardar documentos, fotos, bases de dados, emails e ficheiros importantes antes de qualquer alteração. Limpar o sistema: remover programas desnecessários, extensões duvidosas e arranques automáticos inúteis. Atualizar drivers: sobretudo gráfica, rede, áudio, chipset e armazenamento. Instalar o essencial: Windows, Office, PDF, backup, segurança e ferramentas de recuperação. Organizar contas e ficheiros: evitar o clássico ambiente de trabalho com 300 ícones e zero dignidade digital.

Este processo não cria um AI PC, mas cria um computador mais limpo, mais estável e mais preparado para trabalhar. Para muitos utilizadores, isso é exatamente o que faz falta.

Vale a pena comprar já um AI PC?

A resposta honesta é: depende. Os AI PCs fazem mais sentido para quem trabalha com tarefas exigentes de IA local, edição avançada, desenvolvimento, modelos generativos, processamento de imagem, vídeo ou automação intensiva. Nesse perfil, o investimento pode justificar-se mais cedo.

Para quem usa o computador sobretudo para navegar, escrever, estudar, trabalhar com documentos, reuniões online, folhas de cálculo, emails e ferramentas de IA no browser, talvez ainda não seja obrigatório trocar de máquina.

O ponto mais sensato é este: se o PC atual for compatível com Windows 11, tiver um SSD razoável, memória suficiente e não apresentar problemas físicos, atualizar o software pode ser o primeiro passo. Depois, com calma, avalia-se se faz sentido investir num AI PC de nova geração.

Conclusão: antes do PC novo, ponha o atual a trabalhar como deve ser

Os AI PCs vão marcar os próximos anos. Isso parece cada vez mais claro. Mas nem todas as pessoas precisam de entrar já nessa corrida. Para muitos utilizadores, o melhor upgrade continua a ser menos vistoso, mas mais imediato: sistema operativo atualizado, Office instalado, ferramentas úteis e uma configuração limpa.

A campanha Keysfan Labor Day Sale entra precisamente nesse espaço. Com Windows 11 Pro desde 13,25€, Office 2021 Professional Plus por 30,45€ e bundles Windows + Office a partir de 36,55€ com o cupão SKF62, há opções interessantes para quem quer preparar um PC para trabalho, estudo ou uso diário sem entrar já numa despesa maior.

No fim, a pergunta certa talvez não seja "preciso de um AI PC?". A pergunta mais útil pode ser outra: "o meu PC atual já está mesmo a render aquilo que devia?". Muitas vezes, a resposta está menos no hardware novo e mais no software certo.

Perguntas frequentes

O Windows 11 funciona em qualquer PC?

Não. O PC deve cumprir os requisitos mínimos definidos pela Microsoft, incluindo TPM 2.0, Secure Boot, processador compatível, memória e armazenamento suficientes.

Um PC sem NPU consegue usar ferramentas de IA?

Sim, desde que use ferramentas baseadas na cloud ou aplicações compatíveis. No entanto, algumas experiências avançadas de IA local exigem hardware específico, como acontece nos AI PCs e Copilot+ PCs de nova geração.

O Office 2021 ainda faz sentido em 2026?

Sim, especialmente para quem prefere instalar as ferramentas essenciais e evitar pagamentos recorrentes. Continua a ser uma opção prática para documentos, folhas de cálculo, apresentações e trabalho diário.

Os bundles Windows + Office compensam?

Podem compensar para quem está a preparar um computador do zero ou quer atualizar sistema operativo e produtividade ao mesmo tempo. A escolha deve depender da edição necessária e da compatibilidade do PC. O cupão SKF62 deve ser introduzido na página do produto antes de adicionar ao carrinho.

Este artigo conta com o apoio da Keysfan na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.

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