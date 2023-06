Dia de Portugal: Google também comemora o dia com um Doodle

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas celebra a data de 10 de junho de 1580, data da morte de Camões, sendo também este o dia dedicado ao Anjo Custódio de Portugal. A Google destaca o Dia de Portugal com um Doodle.

Dia de Portugal - Google tem um Doodle

Já passou hoje pela página da Google? Se abrir a página do mais popular motor de busca, vai encontrar um Doodle com a qual os portugueses se identificam. É uma imagem dos azulejos do nosso país e pode obter mais informações aqui. Mas há mais...

Quando carrega na imagem, são vários os resultados do motor de pesquisa sobre o dia de Camões, mas aparecem também no ecrã uma animação como se pode ver na imagem seguinte.

O Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas é celebrado anualmente a 10 de junho, data da morte do poeta Luís de Camões. Este dia presta homenagem a Portugal, aos portugueses, à cultura lusófona e à presença portuguesa por todo o mundo.

O 10 de junho começou por ser um feriado municipal em Lisboa, dedicado a Camões, elevado pelo Estado Novo a feriado nacional, como o «Dia de Camões, de Portugal e da Raça». Com o 25 de abril, este dia passou a ser designado como Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portugueses.

As comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas têm início, este ano, na África do Sul. Em Portugal, as festividades do 10 de junho têm lugar em Peso da Régua, no contexto da designação do Douro, Património da Humanidade, como Capital Europeia do Vinho em 2023 e contam com a presença do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.