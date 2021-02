A Huawei é atualmente um dos maiores players no mercado dos smartphones. As suas propostas seguem o que os consumidores querem e trazem inovação constante e melhorias de forma periódica, para assim oferecerem ainda mais.

Com um sistema operativo próprio, os smartwatches da Huawei procuram manter a sua independência da Google e de outras plataformas. Assim, o LiteOS oferece o que os utilizadores necessitam, se bem que as apps extra não estão presentes. Isso muda agora com, com a abertura da Huawei a apps de terceiros nos seus relógios.

Mudança importante da Huawei nos seus relógios

Se para a maioria dos utilizadores dos smartphones da Huawei as apps presentes são suficientes, há sempre quem queira mais. A marca tinha optado por manter o LiteOS fechado aos programadores externos e assim controlar de forma total o que ali estava disponível.

A marca tinha já este componente desenvolvido, mas mantinha-o reservado para as suas propostas, acessíveis da AppGallery. Agora, e do que a marca anunciou, o HMS voltou a mudar e desta vez abriu-se a app externas para os smartwatches da Huawei.

AppGallery vai ter apps para os smartwatches

Para começar esta mudança, a Huawei resolveu abrir as suas portas e a dos seus relógios à app Fitify. Esta dedica-se ao exercício físico, vindo assim complementar tudo o que a Huawei já tinha nesta área nos seus smartwatches.

Tal como a versão dedicada aos smartphones, irá estar na AppGallery, na área dedicada aos smartwatches e acessível pela app Saúde. Tudo o resto acontecerá depois no smartwatch, sendo possível alimentar a app e receber indicações de treino no LiteOS.

A Huawei espera que ao abrir mais esta vertente do seu ecossistema consiga atrair ainda mais programadores. Fará uso dos mesmos kits de desenvolvimento que tem para o Android e que têm resultado muito bem, como se pode ver pelo crescimento da AppGallery e das suas propostas.

Esta é uma mudança importante para aumentar ainda mais a oferta que a Huawei tem nos seus smartphones. Tudo começará pelo Watch GT2 Pro, mas será certamente alargado depois a outros modelos de smartwatches da marca.