A inteligência artificial está cada vez mais presente no dia a dia e a ajudar os utilizadores em muitas tarefas. Consegue antecipar as necessidades e apresentar soluções nos momentos chave, sendo assim uma ajuda preciosa.

Com todo o trabalho que tem feito nesta área, a Microsoft consegue integrar esta ajuda nos seus serviços. Um deles, o Word, vai receber uma novidade importante. Irá conseguir antecipar os textos dos utilizadores e assim propor palavras para escrever.

Microsoft continua a inovar

Cada vez mais as ferramentas e os softwares estão a receber novidades úteis. Assim, a Microsoft traz-nos uma novidade importante para o Word, a sua ferramenta de texto.

Este vai ter a possibilidade de prever o texto dos utilizadores e assim oferecer sugestões que ajudem na criação de documentos e de texto.

Word quer adivinhar o que vai escrever

Esta funcionalidade irá comportar-se como já podemos ver noutras propostas, apresentando ao utilizador a previsão. Este poderá aceitar com a tecla Tab ou rejeitar continuando a escrever ou usando a tecla Esc.

Todo o comportamento do utilizador será analisado e usado mais tarde para melhorar este serviço. Também todas as configurações presentes vão ajudar o Word a apresentar propostas mais adaptadas à forma de escrita do utilizador.

Simples e alargado a todos

Por agora a novidade vai para os utilizadores Insiders do Office 365, mas apenas para parte destes. Mais tarde será alargado a todos os utilizadores deste serviço da Microsoft, destacando a oferta e o que estes podem usar para escrever os seus textos.

Claro que a ideia da segurança está presente e a Microsoft garante que todos os dados dos utilizadores ficam protegidos. Nenhum humano irá ter acesso a esta informação e assim fica garantida a privacidade dos utilizadores. Este é mais uma proposta interessante e importante, que traz o Word, o Office e a Microsoft para mais perto da concorrência direta.