Um número assustador! Peso da RAM no custo de um PC disparou em meses

A falta de RAM tem levado a que o preço deste componente tenha disparado. Este valor não para de crescer e agora tem uma nova perspetiva. O seu peso no custo de um PC está agora em novos máximos e não parece querer abrandar. Descubra o peso da RAM no custo de um PC e como disparou em meses.

A pressão da IA no hardware

O mercado de hardware atravessa um período de forte instabilidade, impulsionado pela febre da IA. A HP, uma das maiores fabricantes do setor, revelou recentemente que o custo dos componentes atinge valores históricos, com um impacto direto nos consumidores. O cenário é particularmente crítico no segmento da memória RAM, que passou a representar uma fatia desproporcional no custo de fabrico de um PC.

A construção de infraestruturas massivas para IA está a absorver grande parte da produção global, criando um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Segundo Karen Parkhill, CFO da HP, o peso da memória e do armazenamento no custo total de um PC deu um salto gigante em poucos meses.

RAM representa 35% do custo do PC

“No último trimestre, partilhámos que os custos de memória e armazenamento representavam cerca de 15% a 18% da nossa lista de materiais. Agora, estimamos que este valor ronde os 35% para este ano”, afirmou a executiva durante a apresentação de resultados da empresa.

Esta inflação nos componentes não será absorvida pelas fabricantes. A HP confirmou que parte da resposta a este aumento será o ajuste dos preços finais de venda ao público. Este movimento não é isolado, uma vez que gigantes como a Samsung já tinham alertado para escassez de stock e subidas de preço motivadas pela prioridade dada aos centros de dados de IA.

Empresas têm de se ajustar à realidade

Perante este cenário, a estratégia da empresa passa por diversificar a cadeia de fornecimento. O CEO interino da HP, Bruce Broussard, sublinhou que a empresa trabalha para integrar novos fornecedores e encontrar fontes de menor custo, embora admita que a situação exige cautela. “Acredito que o mercado irá racionalizar-se com o tempo”, referiu o responsável, mantendo uma nota de otimismo moderado perante a crise.

Apesar da subida de preços, a HP nota um interesse crescente nos chamados “AI PCs”, que já representam 35% das suas vendas. No entanto, este entusiasmo não é unânime no setor. Enquanto a HP vê potencial neste novo segmento, outras empresas, como a Dell, sugerem que o consumidor doméstico ainda não está totalmente convencido das vantagens reais destes equipamentos face ao seu custo acrescido.