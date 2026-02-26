PplWare Mobile

Um número assustador! Peso da RAM no custo de um PC disparou em meses

Hardware 6 Comentários

Autor: Pedro Simões

  1. me and me says:
    26 de Fevereiro de 2026 às 09:30

    yup. isto está complicadissimo. em alguns casos a memoria está a quase 3x relativamente ao preço mais baixo registado.
    os ssd também estão a sofrer aumentos grandes devido à grande procura que tem havido.
    os HDD também estão a sofrer aumentos nas capacidades mais baixas, até +-4TB, porque as fabricas estão a receber mais encomendas de discos com alta densidade, mais de 18TB de capacidade….
    em fim que se lixa é o consumidor mais uma vez…

    tudo isto em prol da IA

  2. guilherme says:
    26 de Fevereiro de 2026 às 09:48

    O problema é que tão cedo o cenário não vai mudar, pois cada vez existe mais empresas dedicadas a criarem equipamentos para correr LLMs(AI) localamente e o mínimo standard hoje é 128GB de RAM o mesmo se passa com VRAM das gráficas tem tendência a subir.
    Muitas empresas por questões de privacidade/sigilo/compliance querem correr a AI localmente e a procura disparou.

    E o principal problema é que os modelos cada vez que saiem são maiores e querem mais recursos, por isso se acham que vai baixar nos próximos meses anos.

    Equipamentos como os Mac Studio, NVIDIA DGX, AMD Ryzen Halo estão na moda devido ao suporte dos 128 GB de memoria unificada ou até mais…

    • Manuel da Rocha says:
      26 de Fevereiro de 2026 às 10:31

      Na maioria, 512GB é o básico dos básicos… já há milhões, de locais com 600 milhões, de máquinas a correr 6PB, de RAM, em cada máquina. É daí que, o consumo energético disparou 50000000000%, como é o caso, de uma server farm, nos EUA, que pagava 6 milhões, de dólares, por ano, em Janeiro pagou 74 milhões!!!

  3. cK says:
    26 de Fevereiro de 2026 às 09:51

    Agradeçam à IA

  4. johndoe says:
    26 de Fevereiro de 2026 às 09:56

    Uma forma de combater isso é cancelar subscrições do chatgpt, a ver se bolha/fraude arrebenta já.
    Sempre ajuda a diminuir a poluição criada por essas empresas.

  5. neo says:
    26 de Fevereiro de 2026 às 10:59

    Era para comprar um PC em linha de topo neste semestre, fica adiado até 64GB RAM voltarem a custar 270€.

    Sinceramente não entendo como é que reguladores e autoridades da concorrência não têm qualquer intervenção face ao impacto gerado pela compra dos Hyperscalers que obviamente já deviam ter feito algo para conter um impacto à escala global.

