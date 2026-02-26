Um número assustador! Peso da RAM no custo de um PC disparou em meses
A falta de RAM tem levado a que o preço deste componente tenha disparado. Este valor não para de crescer e agora tem uma nova perspetiva. O seu peso no custo de um PC está agora em novos máximos e não parece querer abrandar. Descubra o peso da RAM no custo de um PC e como disparou em meses.
A pressão da IA no hardware
O mercado de hardware atravessa um período de forte instabilidade, impulsionado pela febre da IA. A HP, uma das maiores fabricantes do setor, revelou recentemente que o custo dos componentes atinge valores históricos, com um impacto direto nos consumidores. O cenário é particularmente crítico no segmento da memória RAM, que passou a representar uma fatia desproporcional no custo de fabrico de um PC.
A construção de infraestruturas massivas para IA está a absorver grande parte da produção global, criando um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Segundo Karen Parkhill, CFO da HP, o peso da memória e do armazenamento no custo total de um PC deu um salto gigante em poucos meses.
RAM representa 35% do custo do PC
“No último trimestre, partilhámos que os custos de memória e armazenamento representavam cerca de 15% a 18% da nossa lista de materiais. Agora, estimamos que este valor ronde os 35% para este ano”, afirmou a executiva durante a apresentação de resultados da empresa.
Esta inflação nos componentes não será absorvida pelas fabricantes. A HP confirmou que parte da resposta a este aumento será o ajuste dos preços finais de venda ao público. Este movimento não é isolado, uma vez que gigantes como a Samsung já tinham alertado para escassez de stock e subidas de preço motivadas pela prioridade dada aos centros de dados de IA.
Empresas têm de se ajustar à realidade
Perante este cenário, a estratégia da empresa passa por diversificar a cadeia de fornecimento. O CEO interino da HP, Bruce Broussard, sublinhou que a empresa trabalha para integrar novos fornecedores e encontrar fontes de menor custo, embora admita que a situação exige cautela. “Acredito que o mercado irá racionalizar-se com o tempo”, referiu o responsável, mantendo uma nota de otimismo moderado perante a crise.
Apesar da subida de preços, a HP nota um interesse crescente nos chamados “AI PCs”, que já representam 35% das suas vendas. No entanto, este entusiasmo não é unânime no setor. Enquanto a HP vê potencial neste novo segmento, outras empresas, como a Dell, sugerem que o consumidor doméstico ainda não está totalmente convencido das vantagens reais destes equipamentos face ao seu custo acrescido.
yup. isto está complicadissimo. em alguns casos a memoria está a quase 3x relativamente ao preço mais baixo registado.
os ssd também estão a sofrer aumentos grandes devido à grande procura que tem havido.
os HDD também estão a sofrer aumentos nas capacidades mais baixas, até +-4TB, porque as fabricas estão a receber mais encomendas de discos com alta densidade, mais de 18TB de capacidade….
em fim que se lixa é o consumidor mais uma vez…
tudo isto em prol da IA
O problema é que tão cedo o cenário não vai mudar, pois cada vez existe mais empresas dedicadas a criarem equipamentos para correr LLMs(AI) localamente e o mínimo standard hoje é 128GB de RAM o mesmo se passa com VRAM das gráficas tem tendência a subir.
Muitas empresas por questões de privacidade/sigilo/compliance querem correr a AI localmente e a procura disparou.
E o principal problema é que os modelos cada vez que saiem são maiores e querem mais recursos, por isso se acham que vai baixar nos próximos meses anos.
Equipamentos como os Mac Studio, NVIDIA DGX, AMD Ryzen Halo estão na moda devido ao suporte dos 128 GB de memoria unificada ou até mais…
Na maioria, 512GB é o básico dos básicos… já há milhões, de locais com 600 milhões, de máquinas a correr 6PB, de RAM, em cada máquina. É daí que, o consumo energético disparou 50000000000%, como é o caso, de uma server farm, nos EUA, que pagava 6 milhões, de dólares, por ano, em Janeiro pagou 74 milhões!!!
Agradeçam à IA
Uma forma de combater isso é cancelar subscrições do chatgpt, a ver se bolha/fraude arrebenta já.
Sempre ajuda a diminuir a poluição criada por essas empresas.
Era para comprar um PC em linha de topo neste semestre, fica adiado até 64GB RAM voltarem a custar 270€.
Sinceramente não entendo como é que reguladores e autoridades da concorrência não têm qualquer intervenção face ao impacto gerado pela compra dos Hyperscalers que obviamente já deviam ter feito algo para conter um impacto à escala global.