Segurança Social com autenticação de dois fatores para empresas a partir de hoje

O acesso ao Portal da Segurança Social passa agora a contar a partir de hoje com autenticação de dois fatores (2FA) para empresas. Na prática, além da palavra-passe habitual, será necessário introduzir um código temporário de verificação, enviado para o telemóvel ou e-mail associado à conta.

O objetivo é reduzir o risco de acessos indevidos e reforçar a proteção da informação sensível, num contexto em que as ameaças digitais continuam a aumentar.

Como funciona a autenticação a dois fatores?

Sempre que for feito login:

O utilizador introduz as credenciais habituais.

Recebe um código temporário (OTP).

Introduz esse código para concluir a autenticação.

Este segundo fator acrescenta uma camada extra de segurança, mesmo que a palavra-passe venha a ser comprometida. Pode ver aqui como ativar.

Quando passa a ser obrigatório?

Embora a funcionalidade já esteja disponível, a autenticação de dois fatores tornar-se-á obrigatória a partir de 12 de maio. Até lá, a recomendação é que as empresas ativem o sistema antecipadamente, garantindo que:

O número de telemóvel está atualizado

O endereço de e-mail está correto

Os responsáveis pelo acesso têm os dados validados

Mais segurança nos serviços públicos digitais

Com esta medida, a Segurança Social acompanha uma tendência crescente na administração pública e no setor privado: tornar a autenticação multifator um requisito padrão, um mecanisco até indicado pela nova lei da Cibersegurança, a NIS2.

Num cenário em que os ataques informáticos são cada vez mais sofisticados, a adoção de 2FA deixa de ser uma opção e passa a ser uma necessidade.