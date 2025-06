NVIDIA ultrapassa a Microsoft e volta a ser a empresa mais valiosa do mundo

Esta terça-feira, a NVIDIA ultrapassou a Microsoft em capitalização de mercado e recuperou o título de empresa de capital aberto mais valiosa do mundo.

Com números impressionantes, a NVIDIA tem alternado as posições no pódio do ranking de capitalização de mercado com a Apple e a Microsoft, desde junho passado. A última vez que a empresa de hardware esteve em primeiro lugar foi em 24 de janeiro.

Entretanto, conseguiu ultrapassar a Microsoft e recuperar o lugar cimeiro, sendo agora a empresa mais valiosa do mundo em termos de capitalização de mercado.

As ações da empresa, fundada e presidida por Jensen Huang, subiram cerca de 3%, na terça-feira, para 141,40 dólares, e subiram quase 24% no último mês.

O crescimento aconteceu, apesar das preocupações com o controlo de exportações e as taxas impostas pelo Governo dos Estados Unidos.

A NVIDIA tem agora uma capitalização de mercado de 3,45 biliões de dólares ($3.45 trillion), ao passo que a Microsoft fechou o dia de ontem com uma capitalização de mercado de 3,44 biliões de dólares ($3.44 trillion).

IA continua a potencializar o crescimento da NVIDIA

Segundo a CNBC, na semana passada, a NVIDIA reportou 96 cêntimos de lucro ajustado por ação sobre 44,06 mil milhões de dólares em vendas no seu primeiro trimestre fiscal.

Estes valores representaram um crescimento de 69% relativamente ao período do ano anterior, numa taxa de crescimento incrível para uma empresa do tamanho da NVIDIA.

Conforme vamos acompanhando, o crescimento da empresa de hardware tem sido impulsionado pelos seus chips de Inteligência Artificial (IA), usados por empresas como a OpenAI para desenvolver software como o ChatGPT.