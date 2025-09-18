Indústria dos robôs humanoides está pronta para o seu “momento ChatGPT”

O entusiasmo gerado pela inteligência artificial (IA) generativa, impulsionado pelo lançamento do ChatGPT, parece estar a contagiar o setor da robótica. A questão que paira no ar é se a indústria de robôs humanoides estará prestes a viver um fenómeno de popularidade e investimento semelhante.

Robótica perto do seu "momento ChatGPT"

Os robôs humanoides, máquinas alimentadas por IA e concebidas para replicar a aparência e os movimentos humanos, registaram avanços tecnológicos notáveis ao longo do último ano. Após anos de desenvolvimento discreto, os seus criadores afirmam que chegou a hora de apresentar estas criações ao mundo, com aplicações que vão desde o setor industrial aos serviços.

Existe um consenso no nosso setor de que chegou o "momento ChatGPT" para os robôs humanoides.

Declarou Xiong Youjun, diretor-geral do Centro de Inovação para a Robótica Humanoide de Pequim, durante um painel em Singapura. A sua perspetiva foi partilhada por outros profissionais da indústria robótica chinesa.

Xiong, que acumula os cargos de diretor de tecnologia e diretor executivo na empresa de robótica UBTech, sublinhou que "este ano foi definido como o primeiro ano da produção em massa de robôs humanoides". Segundo o mesmo, o progresso tem sido rápido tanto no que diz respeito aos corpos mecânicos como aos "cérebros" alimentados por IA.

Recorde-se que o "momento ChatGPT" original ocorreu no final de 2022, quando a OpenAI disponibilizou publicamente o seu inovador chatbot, desencadeando uma adoção massiva de Large Language Models (LLM) e um reconhecimento global do seu potencial.

A história da ascensão dos robôs humanoides

Vários intervenientes no mercado da robótica ambicionam replicar esse impacto. Nos Estados Unidos, o robô Optimus da Tesla é um dos projetos mais mediáticos. Na China, assiste-se à proliferação de empresas emergentes neste campo, com nomes como a Unitree, Galbot, Agibot e a já mencionada UBTech a introduzirem os seus produtos no mercado.

Apesar de a adoção de robôs humanoides ainda estar longe de atingir a escala da IA generativa, muitos peritos antecipam que esta tecnologia terá um impacto transformador na economia global nos próximos anos. Prova disso é a sua presença cada vez mais comum em fábricas, conferências de tecnologia e até em eventos desportivos.

Elon Musk, CEO da Tesla, manifestou a expectativa de que a sua empresa produza 5000 unidades do robô Optimus ainda este ano, prevendo que esta tecnologia se torne, a longo prazo, na principal fonte de negócio da fabricante de veículos elétricos.

Paralelamente, as empresas chinesas do setor afirmam que os seus produtos já estão a ser utilizados em ambientes fabris e para serviços comerciais. Zhao Yuli, diretor de estratégia da Galbot, revelou que a startup já implementou quase 1000 robôs em diversas empresas.

Este impulso é alimentado por um crescente interesse dos investidores, por um forte apoio governamental e pela maturação tanto da robótica como da tecnologia de IA generativa.

Guo Yandong, fundador e CEO da AI² Robotics, acrescentou que as melhorias na IA generativa permitem que os robôs aprendam em tempo real durante a execução de tarefas, em vez de dependerem exclusivamente de comandos pré-programados. Esta evolução poderá expandir drasticamente as suas aplicações em múltiplos setores.

