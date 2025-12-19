Minisforum: promoções de Natal com descontos até 23%

Nesta época festiva, a Minisforum coloca alguns dos seus mini PCs mais interessantes em destaque com descontos que chegam até aos 23%. Analisamos três modelos com características distintas para diferentes perfis de utilizador. Aproveite!

Desde modelos compactos para uso doméstico e empresarial até estações de trabalho com grande capacidade de expansão e desempenho, as promoções de Natal tornam estes dispositivos particularmente apelativos para quem procura potência e versatilidade num formato reduzido.

Minisforum X1 Lite

O Minisforum X1 Lite é uma proposta versátil e compacta, ideal para quem procura um mini PC potente mas muito compacto. Equipado com um processador AMD Ryzen 7 255 de 8 núcleos e 16 threads, combina desempenho sólido com um design leve e discreto que se encaixa facilmente em ambientes domésticos ou escritórios com espaço limitado. A gráfica integrada AMD Radeon 780M oferece capacidade considerável para tarefas gráficas, multimédia e jogos leves, tornando este modelo surpreendentemente capaz para a sua dimensão.

A arquitectura de memória dual channel com suporte para até 128 GB de RAM DDR5-5600 MHz e dois slots M.2 PCIe 4.0 para SSD permite personalizar configurações segundo necessidades de desempenho ou armazenamento. A conectividade inclui USB4 com velocidades até 40 Gbps, Wi-Fi 6E e Ethernet 2,5 G, assegurando ligações rápidas e estáveis, mesmo em fluxos de trabalho intensivos. O X1 Lite também suporta até três ecrãs simultâneos (8K single ou 4K triple), o que o torna adequado para multitasking ou setups de produtividade extendida.

Nesta campanha de Natal, o X1 Lite surge com um desconto que aproxima o preço de uma opção mais acessível face ao valor habitual, reforçando o seu apelo para utilizadores que querem potência compacta sem compromissos.

Minisforum X1 Lite

Minisforum MS-02 Ultra

O Minisforum MS-02 Ultra Workstation representa um dos esforços mais ambiciosos da marca na criação de uma estação de trabalho compacta e poderosa, capaz de servir criadores de conteúdo, engenheiros, desenvolvedores de IA e profissionais que exigem desempenho sem compromissos. No coração desta máquina está o Intel Core Ultra 9 285HX, um processador de última geração com 24 núcleos (8 P-cores + 16 E-cores), até 5,5 GHz de frequência máxima e um NPU integrado com até 13 TOPS de desempenho de inteligência artificial, que confere capacidade de resposta superior em aplicações exigentes como edição de vídeo, modelação 3D e inferência de redes neurais.

O chassis de inclui um design térmico robusto, com seis heat pipes, ventoinhas duplas e uma fonte de alimentação integrada de 350 W, capaz de suportar cargas prolongadas com estabilidade e níveis de ruído controlados. A expansão é um dos pontos fortes deste modelo: além de suportar até três slots PCIe, com um slot PCIe 5.0 ×16 para GPUs de alto desempenho, a plataforma conta com quatro slots M.2 PCIe 4.0, podendo acomodar até 24 TB de armazenamento em RAID 0/1/5/10 para combinar performance com proteção de dados.

A conectividade destaca-se também pela velocidade e versatilidade: duas portas 25 GbE SFP+ (na versão com Core Ultra 9), uma porta 10 GbE, outra 2,5 GbE RJ45, além de USB4 v2 com até 80 Gbps e Wi-Fi 7 com Bluetooth 5.4, oferecendo transferência de dados ultra-rápida e suporte a vários monitores de alta resolução. A memória pode escalar até 256 GB de DDR5, com suporte a ECC para maior fiabilidade em workloads críticos, enquanto o suporte a GPUs dual-slot permite renderização avançada, aceleração de IA ou computação gráfica intensiva num formato que, apesar de compacto, é extremamente modular.

No contexto das promoções de Natal, o MS-02 Ultra destaca-se como uma solução verdadeiramente diferenciada dentro da linha Minisforum: destinado a utilizadores que procuram uma workstation versátil, expansível e com desempenho de classe profissional sem ocupar o espaço de um desktop tradicional.

Neste modelo, pode aproveitar um desconto de 50€ com o código MS0250.

Minisforum MS-02 Ultra

Minisforum MS-S1 MAX

No topo da oferta encontra-se o Minisforum MS-S1 MAX, uma estação de trabalho de gama elevada construída à volta do potente processador AMD Ryzen AI Max+ 395 com 16 núcleos e 32 threads, capaz de atingir velocidades de relógio até 5,1 GHz. Equipado com gráficos Radeon 8060S internos e uma arquitetura de memória unificada de alto desempenho com suporte até 128 GB LPDDR5x-8000 MHz, este mini PC é orientado para tarefas exigentes como edição de vídeo, machine learning, aplicações 3D e workflows empresariais intensivos.

A configuração inclui um sistema térmico avançado que combina base de cobre, seis heat pipes e dupla ventoinha, garantindo estabilidade de performance mesmo sob cargas contínuas. A conectividade é abrangente, com portas USB4 V2, dual 10 GbE, Wi-Fi 7, HDMI 2.1 FRL e um slot PCIe 4.0 x16 para expansão avançada. A estrutura deslizante facilita a manutenção e upgrades, e a possibilidade de integração em clusters 2U ou setups multicorpo reforça a sua versatilidade para uso profissional.

Para esta época festiva, o MS-S1 MAX surge com descontos que o tornam mais acessível sem descurar a performance de topo, ideal para utilizadores exigentes que pretendem uma mini workstation completa.

Minisforum MS-S1 MAX

Em conclusão...

As promoções de Natal da Minisforum surgem como uma oportunidade interessante para quem procura mini PCs capazes, versáteis e ajustados a diferentes perfis de utilização. O X1 Lite afirma-se como uma solução acessível e eficiente para produtividade diária, o MS-02 Ultra eleva a fasquia ao oferecer desempenho e expansão de classe profissional num formato reduzido, enquanto o MS-S1 MAX ocupa um espaço intermédio muito equilibrado para utilizadores exigentes.

Os descontos até 23% ajudam a tornar estas soluções mais acessíveis, mas o verdadeiro destaque está na consistência da proposta: hardware atual, boa conectividade, formatos compactos e uma abordagem clara à performance por euro investido. Independentemente do cenário, escritório, criação de conteúdos ou ambientes profissionais exigentes, há aqui opções sólidas para quem quer aproveitar a época natalícia para investir em tecnologia duradoura.

Minisforum Christmas Sale 2025