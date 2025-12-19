Minisforum: promoções de Natal com descontos até 23%
Nesta época festiva, a Minisforum coloca alguns dos seus mini PCs mais interessantes em destaque com descontos que chegam até aos 23%. Analisamos três modelos com características distintas para diferentes perfis de utilizador. Aproveite!
Desde modelos compactos para uso doméstico e empresarial até estações de trabalho com grande capacidade de expansão e desempenho, as promoções de Natal tornam estes dispositivos particularmente apelativos para quem procura potência e versatilidade num formato reduzido.
Minisforum X1 Lite
O Minisforum X1 Lite é uma proposta versátil e compacta, ideal para quem procura um mini PC potente mas muito compacto. Equipado com um processador AMD Ryzen 7 255 de 8 núcleos e 16 threads, combina desempenho sólido com um design leve e discreto que se encaixa facilmente em ambientes domésticos ou escritórios com espaço limitado. A gráfica integrada AMD Radeon 780M oferece capacidade considerável para tarefas gráficas, multimédia e jogos leves, tornando este modelo surpreendentemente capaz para a sua dimensão.
A arquitectura de memória dual channel com suporte para até 128 GB de RAM DDR5-5600 MHz e dois slots M.2 PCIe 4.0 para SSD permite personalizar configurações segundo necessidades de desempenho ou armazenamento. A conectividade inclui USB4 com velocidades até 40 Gbps, Wi-Fi 6E e Ethernet 2,5 G, assegurando ligações rápidas e estáveis, mesmo em fluxos de trabalho intensivos. O X1 Lite também suporta até três ecrãs simultâneos (8K single ou 4K triple), o que o torna adequado para multitasking ou setups de produtividade extendida.
Nesta campanha de Natal, o X1 Lite surge com um desconto que aproxima o preço de uma opção mais acessível face ao valor habitual, reforçando o seu apelo para utilizadores que querem potência compacta sem compromissos.
Minisforum MS-02 Ultra
O Minisforum MS-02 Ultra Workstation representa um dos esforços mais ambiciosos da marca na criação de uma estação de trabalho compacta e poderosa, capaz de servir criadores de conteúdo, engenheiros, desenvolvedores de IA e profissionais que exigem desempenho sem compromissos. No coração desta máquina está o Intel Core Ultra 9 285HX, um processador de última geração com 24 núcleos (8 P-cores + 16 E-cores), até 5,5 GHz de frequência máxima e um NPU integrado com até 13 TOPS de desempenho de inteligência artificial, que confere capacidade de resposta superior em aplicações exigentes como edição de vídeo, modelação 3D e inferência de redes neurais.
O chassis de inclui um design térmico robusto, com seis heat pipes, ventoinhas duplas e uma fonte de alimentação integrada de 350 W, capaz de suportar cargas prolongadas com estabilidade e níveis de ruído controlados. A expansão é um dos pontos fortes deste modelo: além de suportar até três slots PCIe, com um slot PCIe 5.0 ×16 para GPUs de alto desempenho, a plataforma conta com quatro slots M.2 PCIe 4.0, podendo acomodar até 24 TB de armazenamento em RAID 0/1/5/10 para combinar performance com proteção de dados.
A conectividade destaca-se também pela velocidade e versatilidade: duas portas 25 GbE SFP+ (na versão com Core Ultra 9), uma porta 10 GbE, outra 2,5 GbE RJ45, além de USB4 v2 com até 80 Gbps e Wi-Fi 7 com Bluetooth 5.4, oferecendo transferência de dados ultra-rápida e suporte a vários monitores de alta resolução. A memória pode escalar até 256 GB de DDR5, com suporte a ECC para maior fiabilidade em workloads críticos, enquanto o suporte a GPUs dual-slot permite renderização avançada, aceleração de IA ou computação gráfica intensiva num formato que, apesar de compacto, é extremamente modular.
No contexto das promoções de Natal, o MS-02 Ultra destaca-se como uma solução verdadeiramente diferenciada dentro da linha Minisforum: destinado a utilizadores que procuram uma workstation versátil, expansível e com desempenho de classe profissional sem ocupar o espaço de um desktop tradicional.
Neste modelo, pode aproveitar um desconto de 50€ com o código MS0250.
Minisforum MS-S1 MAX
No topo da oferta encontra-se o Minisforum MS-S1 MAX, uma estação de trabalho de gama elevada construída à volta do potente processador AMD Ryzen AI Max+ 395 com 16 núcleos e 32 threads, capaz de atingir velocidades de relógio até 5,1 GHz. Equipado com gráficos Radeon 8060S internos e uma arquitetura de memória unificada de alto desempenho com suporte até 128 GB LPDDR5x-8000 MHz, este mini PC é orientado para tarefas exigentes como edição de vídeo, machine learning, aplicações 3D e workflows empresariais intensivos.
A configuração inclui um sistema térmico avançado que combina base de cobre, seis heat pipes e dupla ventoinha, garantindo estabilidade de performance mesmo sob cargas contínuas. A conectividade é abrangente, com portas USB4 V2, dual 10 GbE, Wi-Fi 7, HDMI 2.1 FRL e um slot PCIe 4.0 x16 para expansão avançada. A estrutura deslizante facilita a manutenção e upgrades, e a possibilidade de integração em clusters 2U ou setups multicorpo reforça a sua versatilidade para uso profissional.
Para esta época festiva, o MS-S1 MAX surge com descontos que o tornam mais acessível sem descurar a performance de topo, ideal para utilizadores exigentes que pretendem uma mini workstation completa.
Em conclusão...
As promoções de Natal da Minisforum surgem como uma oportunidade interessante para quem procura mini PCs capazes, versáteis e ajustados a diferentes perfis de utilização. O X1 Lite afirma-se como uma solução acessível e eficiente para produtividade diária, o MS-02 Ultra eleva a fasquia ao oferecer desempenho e expansão de classe profissional num formato reduzido, enquanto o MS-S1 MAX ocupa um espaço intermédio muito equilibrado para utilizadores exigentes.
Os descontos até 23% ajudam a tornar estas soluções mais acessíveis, mas o verdadeiro destaque está na consistência da proposta: hardware atual, boa conectividade, formatos compactos e uma abordagem clara à performance por euro investido. Independentemente do cenário, escritório, criação de conteúdos ou ambientes profissionais exigentes, há aqui opções sólidas para quem quer aproveitar a época natalícia para investir em tecnologia duradoura.