O desempenho do Windows 11 nem sempre é o esperado. Agora, uma descoberta veio mostrar que alguns serviços do Windows 11, incluindo os que apresentaram falhas nas atualizações recentes, podem ter causado problemas no seu computador. Assim, se o Windows 11 está demasiado lento, a culpa pode estar onde menos se espera.

A Microsoft lançou a sua atualização de segurança mensal. Na mais recente atualização, a versão KB5072033, foram introduzidas várias novas funções para os utilizadores. Esta atualização também inclui algumas alterações internas no sistema operativo, algumas das quais podem causar problemas. No entanto, outros componentes do Windows 11 podem consumir uma quantidade significativa dos recursos.

Conforme observado, a Microsoft atualizou as suas notas de lançamento para incluir uma alteração nos processos do sistema. A empresa afirmou que “o Serviço de Implementação AppX (Appxsvc) foi alterado no tipo de dispositivo automático para melhorar a fiabilidade em locais isolados”.

Nestes casos, este serviço de sistema é utilizado pelo Windows 11 para instalar aplicações da Microsoft Store, atualizar aplicações UWP (Plataforma Universal do Windows), instalar aplicações e gerir pacotes AppX/MSIX (num formato específico de aplicação do Windows). Uma simples aplicação do “Appxsvc” revela que este serviço está disponível para muitos utilizadores. E, como seria de esperar, as recentes atualizações do Windows 11 já causaram problemas a alguns utilizadores.

Mas este não é o único serviço do sistema que causa problemas. Outros componentes do Windows também consomem muitos recursos. Para já, principalmente no Reddit, descobriu-se um possível problema de perda de memória no serviço de Otimização de Entrega (DoSvc).

Este componente é utilizado pelo Windows para atualizar o sistema e as aplicações da Microsoft Store de forma formal, mas eficiente. Aceda diretamente aos servidores da Microsoft; este serviço de sistema permite que o seu computador aceda aos servidores necessários para que possa regressar à ponte. No seu PC, pode utilizar outros dispositivos na sua rede local ou dispositivos online para obter as informações que especificar.

No entanto, este componente do sistema Windows foi configurado para monopolizar determinadas características de rede e de memória. Pode ter monopolizado toda a memória disponível, deixando o seu computador completamente inoperável.

Ao monitorizar o comportamento do componente de otimização do motor de busca ou ao utilizar o Reddit, rapidamente se apercebe que, ao mesmo tempo, este serviço está a causar um consumo excessivo de memória. É fácil desativar este sistema específico para evitar problemas. Basta aceder a Definições > Windows Update > Opções avançadas > Otimização de software e desative a opção “Permitir transferências a partir de outros dispositivos”.