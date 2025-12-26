Passatempo de Natal: temos dois Go Pods ANC para oferecer

O Natal já passou, mas o espírito da quadra ainda paira no ar, com muitas pessoas ainda de férias, a aproveitar os últimos dias do ano. Assim sendo, temos para oferecer dois Go Pods ANC, com bateria para todo o dia e cancelamento de ruído ativo.

Lançados em 2025, os JLab Go Pods ANC destacam-se por oferecer tecnologias premium a um preço muito competitivo. Estamos a oferecer uns na versão em preto e outros na versão em verde escuro.

Além do Cancelamento de Ruído Híbrido (ANC), os auriculares incluem o modo Be Aware, que permite ouvir o que se passa à volta e é ideal para andar na estrada ou trabalhar no escritório.

Estão equipados com Bluetooth Multipoint, que permite estar conectado a dois dispositivos em simultâneo, como smartphone e PC, bem como alternar o som entre eles automaticamente.

O Google Fast Pair facilita o emparelhamento instantâneo com dispositivos Android, e a aplicação da JLab permite ajustar o equalizador (EQ), personalizar os controlos táteis e atualizar o firmware.

Com cerca de 7,5 horas de autonomia prometida (ou cinco horas com o ANC) e um total de 26 horas com a caixa de carregamento (ou 18 horas com o ANC), não precisa de levar um cabo extra, pois a caixa de carregamento possui o cabo USB-C integrado.

Além de serem resistentes a suor, chuva leve e pó, graças à certificação IP55, sendo adequados para desporto, o formato em "haste" pode ser ideal para muitos utilizadores, uma vez que costuma ajudar na clareza das chamadas.

Requisitos e Regras de participação Requisitos: 1 - Seguir a conta da JLab no Instagram. 2 - Subscrever a newsletter do Pplware. 3 - Responder à seguinte questão: Que banda ou artista vai ouvir em loop com estes Go Pods ANC? Nota: A resposta deverá ser deixada na secção de comentários do presente artigo. Regras: O passatempo tem início dia 26 às 12h e termina no dia 31 às 23h59. O vencedor será selecionado de forma aleatória através da plataforma de submissão das participações, e será contactado via e-mail pela equipa do Pplware, bem como anunciado na newsletter diária.

Passatempo de Natal: Go Pods ANC