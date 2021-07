Samsung Galaxy S21 Ultra mergulha nas Maldivas e capta lindas imagens [vídeo]

O Samsung Galaxy S21 é um belíssimo e potente smartphone que rapidamente conquistou o coração dos consumidores. E de todas as características impressionantes, um dos destaques é o poder das sua câmaras fotográficas.

Neste sentido, uma recente experiência fez mergulhar um Galaxy S21 Ultra nas Maldivas, onde captou belíssimas imagens.

Samsung Galaxy S21 Ultra submerge nas águas das Maldivas

Uma parceria entre a Samsung e a Nat Geo Traveller India levou a marca sul-coreana a entrar numa interessante experiência. No canal oficial do YouTube da Samsung India, a marca apresentou aquela que designa como a “primeira expedição subaquática capturada por um smartphone”. No fundo, literalmente, foi colocado um Samsung Galaxy S21 Ultra a mergulhar nas águas das Ilhas Maldivas.

Nesta experiência, um dos objetivos da marca asiática foi destacar a capacidade de fotografia e gravação de vídeo do smartphone debaixo de água. A aventura ficou a cargo da mergulhadora Malaika Vaz.

O vídeo mostra então uma bela viagem até às Maldivas, mais precisamente à ilha de Fuvahmulah, que é considerado com um dos mais únicos destinos de mergulho devido às suas águas cristalinas. Nas profundezas é possível encontrar um vasto ecossistema de corais com diversas variedades de peixes, tartarugas e também tubarões-tigre.

Veja o vídeo:

Claro que por se tratar de uma parceria com a National Geographic, a mergulhadora teceu diversos elogios ao desempenho e resultados obtidos com o Samsung Galaxy S21 Ultra. De todos os aspetos, Malaika Vaz destaca a velocidade de captura de imagens e vídeos. Para além disso também salienta o recurso exclusivo da Samsung de capturar uma imagem e poder gerar vários GIFs, vídeos e fotos diferentes através da mesma captura.

O equipamento conta com um certificado IP68. No entanto, a Samsung destaca no vídeo que o Galaxy S21 Ultra pode ser submerso em até 1,5 metros por até 30 minutos. Como tal, experiências deste género não são aconselháveis, a menos que, como a mergulhadora fez, tenha equipamentos de proteção adequados e saiba o que está a fazer.

