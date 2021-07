Apple lançou versão atualizada do iOS 15 beta 2 para programadores e beta pública para todos

A Apple há poucas horas hoje uma versão atualizada do iOS 15 Beta 2. Isto depois de há 6 dias ter lançado o iOS 15 beta 2. No entanto, esta “versão beta renovada” apresenta um número de compilação atualizado. Mas há mais novidades, pois disponibilizou também a beta pública para todos.

Conforme já havia sido dado a saber, o iOS 15 traz mais de 300 novidades e a Apple ainda não as mostrou todas na primeira versão do novo sistema operativo.

iOS 15 Beta 2 versão beta 2 compilação 19A5281j

Os programadores registados podem descarregar o perfil para as primeiras betas do iOS e iPadOS do Apple Developer Center. Após a instalação do perfil, as atualizações das betas aparecerão como é normal,

Apesar de ser para programadores, a verdade é que qualquer pessoa pode hoje descarregar o perfil e instalar. Contudo, sugerimos que não instale num dispositivo principal. O iOS 15 beta ainda tem bugs e sistemas de monitorização ativos para análise do software em diversos cenários de utilização.

A Apple resolveu uma longa lista de bugs nestas segundas betas do ‌iOS 15‌ e ‌iPadOS 15‌, de acordo com as notas de lançamento. Demos conta que a primeira segunda versão beta do ‌iPadOS 15‌ não está disponível para o iPad Pro de 9,7 polegadas (WiFi + Celular). Possivelmente esse problema estará ultrapassado.

Muitas novidades estão para chegar ao iPhone e iPadOS

Novas funcionalidades nas chamadas via FaceTime

SharePlay

Novo modo Focus

Notificações com nova interface

Live Text

Memojis

Pesquisa por fotos no Spotlight

Mapas mais interativos

Nova interface e funções na app de Meteorologia

Novas chaves na Carteira

Alterações na privacidade e segurança do smartphone

Betas públicas do iOS 15 e restantes sistemas operativos já disponíveis

Estas são apenas algumas das principais novidades que iremos ver aparecer no iOS 15. A par destes lançamentos, a Apple disponibilizou as primeiras betas públicas do iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e tvOS 15. A versão beta pública do macOS Monterey está listada como “em breve”.

Portanto, se não é programador e quer experimentar, já o pode fazer através da página Apple Beta Software Program.