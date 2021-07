Mesmo com tudo o que o WhatsApp já oferece, muitos optam por usar versões não oficiais e adulteradas das apps deste serviço. Esta é uma decisão que pode trazer problemas aos utilizadores, mas que no seu entender compensa.

Claro que o WhatsApp tem tentado lutar contra estas versões e contra o que estas oferecem aos utilizadores. Agora, e para reforçar esta busca, o WhatsApp muniu-se de ferramentas que vão detetar de forma mais simples estes utilizadores.

Cuidado com as apps alternativas

A utilização de apps alternativas ao WhatsApp é uma prática quase tão antiga como o próprio serviço. Estas conseguem dar aos utilizadores algumas funcionalidades extra e que atualmente não existem ou ainda vão demorar a chegar.

Claro que isso poderá ter um preço a pagar e que é normalmente elevado para o utilizador. A medida mais normal é mesmo o bloqueio da conta, o que leva a que o utilizador fique temporariamente impossibilitado de usar o serviço e em alguns casos resulta mesmo no bloqueio total da conta.

WhatsApp bloqueia contas que abusam

Claro que o WhatsApp tem medidas em campo para detetar este tipo de utilização e cada vez mais são reforçadas. Estão permanentemente ativas e procuram apenas conseguir detetar e descobrir estas contas, para assim as bloquear.

As medidas mais importantes chegam ao ponto de ser usada inteligência artificial para conseguir detetar essas mesmas contas. Há ainda situações em que as próprias queixas de outros utilizadores levam a que estas situações sejam detetadas.

Utilizadores devem evitar versões adulteradas

O WhatsApp recomenda que os utilizadores evitem o envio de mensagens em massa, mensagens automáticas ou marcação automática. Além disso, não devem ser criadas contas ou grupos de formas não autorizadas, ou automatizadas. Claro que as versões alteradas da app estão também proibidas.

Já era conhecido que soluções com o GB WhatsApp e outras similares estavam sob observação do WhatsApp, mas estas medidas estão cada vez mais agressivas. Procuram, de forma mais inteligente, detetar as contas e os utilizadores que transgridem as regras estabelecidas.