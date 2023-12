Os problemas com o iPhone e o iOS têm acumulado nos últimos meses, com o iOS 17 a ter uma taxa de erros muito superior ao esperado. A Apple trata de os resolver de forma rápida, mas ainda assim afetam os utilizadores. O mais recente vem para os alarmes deste smartphone, que simplesmente deixaram de tocar para muitos utilizadores.

Um novo problema afeta o iPhone

O iOS 17 não parece ter sido bem testado pela Apple e pelos seus programadores. As falhas têm-se acumulado em áreas que não eram esperadas, mostrando que muitos destes problemas poderiam ter sido evitados, visto que a Apple aparentemente os resolve de forma rápida com novas atualizações.

Uma nova falha parece estar a afetar o iPhone e muitos dos seus utilizadores. Os alarmes definidos, muitos deles com vários anos, simplesmente deixaram de tocar, o que levou a uma onda de queixas sobre esta situação que se torna complicada e afeta quem depende deste elemento aparentemente simples.

Alarmes deixaram de tocar no iOS

Não existe uma tipologia para este problema acontecer. Os modelos afetados do iPhone também não seguem um padrão, com utilizadores a queixarem-se de acontecer em modelos mais recentes ou em modelos mais antigos. Quanto ao iOS, a situação segue o mesmo perfil, com utilizadores a reportarem a situação em versões mais antigas e no iOS 17 e atualizações posteriores.

Ainda mais complicado nesta situação são os relatos dos utilizadores que revelam que o problema já existia antes, tendo sido resolvido com atualizações posteriores. Assim, esta situação parece ter-se resolvido de forma automática, mas não para todos os utilizadores.

Espera-se que a Apple resolva esta situação

Na publicação mais recente sobre este problema, uma suposta causa e solução parece ter sido encontrada. Tudo parece estar centrado na funcionalidade "Deteção de atenção", que estará a funcionar mal, detetando erradamente a presença do utilizador e como tal eliminando o som ou o alarme completamente. A solução passa por desativar esta funcionalidade.

Esta é mais uma situação anormal que afeta o iPhone e os seus utilizadores. Não é a primeira vez que as falhas nos alarmes são reportadas no iPhone, mas estranhamente a Apple parece não querer ou conseguir resolver a falha. Espera-se que desta vez o impacto seja grande e tudo fique resolvido de uma vez por todas.