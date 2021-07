Microsoft coloca o PC na Cloud e apresenta o novo Windows 365

Cada vez mais estamos dependentes da Cloud para ter os serviços que precisamos no dia a dia. Esta é a forma mais simples de aceder a tudo e sem a complicação de hardware ou de qualquer processamento.

A Microsoft conhece cada vez mais esta realidade e por isso elevou-a agora a um novo expoente. Deixamos de precisar de ter o Windows instalado no nosso PC e passamos a usar o Windows 365, que traz este sistema a qualquer dispositivo.

O Windows sai do PC e vai para a Cloud

Há muito tempo que se falava da possibilidade de termos acesso ao Windows em qualquer lugar sem precisarmos de ter um PC ou qualquer outro dispositivo especial. Sempre conhecido como o Windows Cloud, esta versão demorava a chegar aos utilizadores.

Esse passo foi agora dado e finalmente temos o Windows 365, um sistema remoto que qualquer um pode aceder com um browser moderno ou com acesso através da app Remote Desktop. Aqui todas as funcionalidades conhecidas vão estar disponíveis para serem usadas.

Windows 365 é a nova abordagem

Para além de ter um tempo de arranque próximo do zero, o Windows 365 terá a vantagem de poder ser usado em qualquer plataforma. Assim, será possível ser usado num Mac, iPads Linux e até num smartphone, Android ou iPhone.

Outro ponto positivo é mesmo a possibilidade de saltar entre dispositivos sem ter de perder trabalho. Pode usar num qualquer computador e depois passar para o tablet para fazer qualquer apresentação ou para usar uma folha de cálculo.

Microsoft pensa nas empresas e no teletrabalho

Como é natural, o Windows 365 está dedicado a empresas e terá 2 níveis de serviço: Business e Enterprise. Em ambos os casos tudo será oferecido através da plataforma Azure Virtual Desktop e todos os PCs vão poder ser configurados com grande detalhe.

Na base vamos ter máquinas com 1 CPU, 2 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, podendo depois escalar até PCs com 8 CPUs, 32 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. A Microsoft vai oferecer 12 propostas de configuração, adaptáveis ao longo do tempo.

Em breve numa Cloud perto de si

Esta novidade ainda não está acessível, chegando ao mercado já no próximo dia 2 de agosto. Nessa altura bastará aceder a windows365.com e iniciar a configuração das máquinas que cada empresa quer fornecer aos seus colaboradores.

Soluções de acesso remoto a máquinas virtuais existem há muito anos, mas esta oferta da Microsoft bem agora mudar o mercado. Está nas mãos do criador do Windows e integra-se na sua estrutura Azure, uma das maiores e melhores soluções Cloud do mercado. Resta esperar e libertar assim os PCs, num cenário de trabalho remoto, que cada vez mais necessita destas soluções.