iOS 26.4: a nova Siri da Apple enfrenta preocupações internas

A Apple prepara o lançamento do iOS 26.4 com uma Siri reformulada, mas engenheiros alertam para desafios no desempenho da assistente virtual.

O iOS 26.4 está previsto para ser lançado na primavera de 2026, e deverá trazer consigo uma versão reformulada da Siri, alimentada pela Apple Intelligence.

Contudo, mais uma vez, há relatos que indicam que nem todos estão satisfeitos com o desempenho da assistente virtual.

Preocupações Internas

De acordo com o jornalista Mark Gurman, da Bloomberg, alguns engenheiros de software da Apple expressaram “preocupações” sobre o desempenho da nova Siri.

Embora os detalhes específicos sobre as falhas não tenham sido divulgados, a situação sugere que a empresa ainda tem trabalho a fazer antes do lançamento oficial.

O iOS 26.4 está previsto para ser lançado entre março e abril de 2026, dando à Apple cerca de cinco a seis meses para resolver quaisquer problemas remanescentes com a assistente virtual.

O que a nova Siri promete

A nova versão da Siri foi inicialmente anunciada na WWDC 2024, com três principais capacidades:

Consciência de ecrã : capacidade de entender o que está a ser mostrado no ecrã do dispositivo.

: capacidade de entender o que está a ser mostrado no ecrã do dispositivo. Contexto pessoal : compreensão do contexto pessoal do utilizador, como compromissos e preferências.

: compreensão do contexto pessoal do utilizador, como compromissos e preferências. Controlos por aplicação: interação mais profunda com aplicações, permitindo ações específicas dentro delas.

Por exemplo, um utilizador poderia perguntar à Siri sobre os planos de voo e reserva de almoço da sua mãe, com base em informações das aplicações Mail e Mensagens.

Atrasos e expectativas

A nova Siri estava inicialmente prevista para ser lançada com o iOS 18.4 no ano passado, mas foi adiada.

Em julho, o CEO da Apple, Tim Cook, afirmou que a empresa estava fazendo “bom progresso” na personalização da Siri e que os recursos estavam programados para serem lançados no próximo ano. No entanto, se os problemas persistirem, até mesmo o lançamento do iOS 26.4 pode não ser garantido.

O que esperar

Com o lançamento do iOS 26.4 previsto para daqui a vários meses, é provável que a Apple tenha tempo suficiente para resolver as questões atuais. No entanto, a situação atual levanta questões sobre a capacidade da empresa de entregar a experiência prometida aos utilizadores.

A comunidade aguarda ansiosamente por mais atualizações e esclarecimentos sobre o futuro da Siri.

