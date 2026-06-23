Prime Day: as ofertas em produtos Apple que vale a pena espreitar na Amazon

Os Prime Day da Amazon trazem consigo algumas das melhores oportunidades do ano para comprar tecnologia a preços muito mais competitivos. Se estava à espera do momento certo para investir em novos equipamentos, nomeadamente da Apple, espreite as ofertas!

Entre os destaques do Prime Day encontram-se os produtos Apple, uma marca que raramente pratica descontos significativos fora de campanhas especiais.

Durante o evento, é habitual encontrar reduções de preço em vários dos dispositivos mais populares da empresa de Cupertino, permitindo aos consumidores adquirir equipamentos premium por valores bastante mais apelativos do que os praticados habitualmente.

Produtos Apple no Prime Day

Apple AirPods 4 Auriculares com cancelamento ativo de ruído, auscultadores sem fios, Bluetooth, áudio adaptativo, modo de som ambiente, áudio espacial personalizado, estojo de carregamento USB-C e carregamento. Ver na Amazon

Apple iPhone Air de 256 GB O iPhone mais fino já criado, tela de 6,5 polegadas com promoção até 120 Hz, chip A19 Pro, câmera frontal Center Stage, autonomia para o dia inteiro; Branco Nuvem. Ver na Amazon

Apple Magic Mouse Rato Recarregável, com ligação Bluetooth e Compatível com o Mac e iPad; Branco, Superfície Multi-Touch (USB-C). Ver na Amazon

Apple Pencil Pro Ferramentas avançadas, precisão milimétrica, sensibilidade à inclinação e à pressão, e a latência mais baixa da sua categoria para fazer anotações, criar e desenhar. Ver na Amazon

Apple Magic Keyboard Teclado Apple em português. Ver na Amazon

Apple Adaptador de alimentação USB-C Apple Adaptador de alimentação USB-C de 140 W (Modelo Novo). Ver na Amazon

Apple AirTag (2.ª geração) Permite localizar chaves, carteiras e muito mais; função de localização com som; até 1,5 vezes mais alcance na pesquisa de precisão (embalagem de 2). Ver na Amazon

Apple 2025 MacBook Air de 13 polegadas com chip M4 Concebido para Apple Intelligence, Ecrã Liquid Retina de 13,6 polegadas, 24 GB de memória unificada, 512 GB SSD, teclado espanhol; Azul Céu. Ver na Amazon

Apple iPad Pro de 13 polegadas (M4) Ultra Retina XDR, 512 GB, câmara frontal de 12 Mpx horizontal e traseira de 12 Mpx, Wi-Fi 6E, autonomia do sol ao sol, vidro padrão - preto espacial. Ver na Amazon

Seja para renovar um smartphone, comprar um novo tablet, apostar num smartwatch ou melhorar a experiência de utilização dentro do ecossistema Apple, os Prime Day representam uma excelente oportunidade para poupar.

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