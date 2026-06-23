ChatGPT: OpenAI pode estragar SSD do PC em menos de um ano

A OpenAI tem apresentado muitas ferramentas que depressa são adotadas. Como a IA está agora em alta, o ChatGPT e outras são acedidas por muitos, que nelas confirma de forma quase cega. Infelizmente um problema foi encontrado no ChatGPT. Esta ferramenda da OpenAI pode estragar SSD do PC em menos de um ano.

Estragar SSD do PC em menos de um ano

Um problema recentemente detetado numa das ferramentas associadas ao ChatGPT está a causar preocupação na comunidade tecnológica. Um bug no ecossistema da OpenAI tem a capacidade de reduzir drasticamente a vida útil dos SSD dos utilizadores, chegando a inutilizar este componente em menos de um ano devido a um volume excessivo de escrita de dados.

A falha foi identificada por um utilizador na plataforma GitHub e está diretamente relacionada com a interface de linha de comando (CLI) do OpenAI Codex. Esta é uma ferramenta integrada que ajuda programadores na automatização de tarefas e escrita de código. Segundo os relatórios técnicos, um erro de configuração faz com que o sistema escreva continuamente registos internos num ficheiro armazenado no PC.

Em testes práticos, foi verificado que o programa consumiu cerca de 37 terabytes de escrita em apenas 21 dias de atividade contínua. Mantendo este ritmo, o volume de dados gravados no disco ultrapassaria os 640 TB num ano. Para a grande maioria dos SSD domésticos, este valor excede largamente o limite máximo de bytes escritos garantido pelos fabricantes. Resultará na degradação precoce e consequente falha do hardware.

Culpa está numa das ferramentas da OpenAI e do ChatGPT

Embora a OpenAI promova estas funcionalidades autónomas como o futuro da produtividade digital, este erro técnico representa um risco físico real para os equipamentos de quem utiliza a plataforma diariamente. O ficheiro afetado serve apenas para auditoria de processos internos da aplicação, não guardando históricos de conversas ou trabalhos críticos dos utilizadores.

Enquanto a tecnológica não disponibiliza uma correção oficial para a falha, a comunidade já encontrou uma solução temporária eficaz. O método consiste em alterar as definições do sistema para redirecionar o ficheiro de registos em causa diretamente para a memória RAM do computador, em vez do armazenamento físico.

Como a memória RAM é volátil e se apaga automaticamente ao desligar o equipamento este problema acabará por desaparecer de forma natural e rápida. Os dados desnecessários são eliminados sem sobrecarregar o SSD e sem qualquer perda de dados relevante para o utilizador.