“Vibe coding” faz disparar a quantidade de novas aplicações que chegam à App Store

A proliferação de ferramentas baseadas em inteligência artificial (IA) generativa está a provocar um aumento sem precedentes nas lojas de aplicações móveis. Este fenómeno deve-se, em grande parte, a ambientes de desenvolvimento que utilizam IA, permitindo criar e implementar software sem necessitar de conhecimentos técnicos de programação.

O que é o "vibe coding" e porque está a explodir o número de aplicações

O número de novas aplicações lançadas na App Store da Apple nos Estados Unidos cresceu 60% em dezembro, em termos homólogos, após três anos de estagnação, segundo dados da empresa de capital de risco Andreessen Horowitz (a16z).

O crescimento acumulado nos últimos doze meses já atinge os 24%. O responsável por esta tendência tem um nome: "vibe coding", um método no qual a IA executa a maior parte do trabalho pesado. Esta abordagem explodiu em popularidade, sobretudo em ambientes de "programação agêntica".

Nestes sistemas, basta o utilizador descrever a aplicação que pretende e a máquina encarrega-se de escrever o código. Plataformas como Cursor, Bolt, Google AI Studio, Claude Code ou V0 democratizaram a criação de software a um ponto em que qualquer pessoa com uma ideia pode transformá-la num protótipo funcional, sem escrever uma única linha de código.

Isto abriu as portas a milhares de novos criadores sem formação técnica, que agora publicam as suas próprias aplicações, o que, por si só, também acarreta problemas.

Um regresso a 2008, mas com uma escala maior

Conforme assinala a a16z, o cenário atual evoca os primórdios do iPhone, quando a Apple lançou o seu SDK (kit de desenvolvimento de software). Em poucos meses, a App Store passou de 500 aplicações para mais de mil milhões de downloads, gerando um ecossistema que viria a valer centenas de milhares de milhões de dólares.

O fenómeno que testemunhamos agora é ainda mais avassalador, pois a criação de software deixa de estar limitada a programadores experientes. Atualmente, qualquer pessoa pode criar uma aplicação simples numa tarde, desde que saiba dar as instruções corretas à IA.

Contudo, existe uma inundação de aplicações de baixa qualidade, muito superior à de antes, dado que um maior número de pessoas sem experiência consegue agora publicá-las facilmente. O problema reside no facto de muitas destas aplicações não atingirem sequer o nível de protótipo. A situação agrava-se se a aplicação incluir um sistema de pagamento.

Leia também: