À espera do OnePlus 9T? Poderá não estar nos planos da empresa

A OnePlus tem conseguido alcançar um público cada vez maior e a verdade é que com o seu OnePlus 9 e a parceria com a Hasselblad deu o passo que faltava para alcançar a concorrência de topo ao nível da fotografia. Há vários anos que a linha principal é precedida da linha T, com algumas melhorias importantes, sendo lançada entre setembro e outubro.

Este ano, os planos da empresa poderão ser diferentes.

Em 2020, a OnePlus iniciou uma nova trajetória na sua caminhada pelo segmento mobile. A linha Nord foi uma das estreias mais importantes, mas também vimos uma aposta nos dispositivos como smartwatches e earbuds. A isto seguiu-se a evolução necessária na linha de smartphones principal.

Apesar de serem máquinas com desempenho que acompanhava a concorrência de topo, a autonomia e tecnologias de carregamento nalguns casos até se revelava mais eficiente, mas o campo da fotografia era sempre penalizado.

Assim, este ano, uma importante parceria com a Hasselblad, permitiu à OnePlus dar o salto que faltava.

Leia a análise completa ao OnePlus 9 Pro:

Linha T poderá acabar?

O início do outono tem vindo a ser sinónimo de um novo lançamento. A OnePlus, por norma, renova o seu topo de gama e lança-o sob a linha T. É assim desde 2016, com o OnePlus 3T. No entanto, esta linha poderá não ter sucessor este ano.

Max Jambor é um leaker conhecido associado à OnePlus que utilizou as suas redes sociais para afirmar que não iria existir um OnePlus 9T nem 9T Pro.

Além da introdução da linha Nord, com vários modelos de entrada de gama e gama média disponíveis, o topo de gama da marca recebeu este ano uma novidade muito importante tal como já referimos. A isto justa-se a escassez mundial de chips que tem estado a afetar um pouco toda a indústria.

Estes fatores poderão assim estar na base da decisão da OnePlus Plus não avançar com o lançamento de mais um smartphone de topo atualizado.

É evidente que não existem certezas, uma vez que a empresa ainda não se pronunciou sobre o assunto, contudo, as informações partilhadas parecem fazer sentido ao observar o percurso da empresa e o próprio mercado.

Assim, o próximo smartphone de topo da empresa chinesa poderá ser o OnePlus 10, lançado no início de 2022.