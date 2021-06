Análise: OnePlus 9 Pro – chegou a vez das câmaras brilharem

A OnePlus continua a trilhar o seu caminho e a consolidar a sua presença no segmento de topo. Mas se o ritmo da evolução tem sido interessante em aspetos como as especificações em geral, a qualidade de construção e o desempenho, nas câmaras tem ficado um pouco aquém. E é precisamente nas câmaras que a OnePlus mais evoluiu na série OnePlus 9, com um pequeno empurrão da Hasselblad na calibração da cor.

Saiba tudo o que o topo de gama OnePlus 9 Pro pode oferecer.

Se há uma característica atual que procura num smartphone, é quase certo que a encontrará neste OnePlus 9 Pro. Não, não vai encontrar um ecrã pequeno, nem jack 3.5mm, nem rádio FM ou infravermelhos para controlo remoto universal, estas são características ou tecnolgias “fora de moda”.

Especificações gerais do OnePlus 9 Pro

O OnePlus 9 Pro chegou ao mercado como o maior dos quatro da nova família OnePlus 9, onde também existem os modelos 9R e 9E para outros mercados. O modelo Pro apresenta-se com um ecrã de 6,7″, o maior dos 4, e tem uma dimensão de 163,2 x 73,6 x 8,7 mm.

Ainda sobre o ecrã, é a estreia da tecnologia LTPO Fluid2 AMOLED, com uma taxa de atualização adataptativa de 1 Hz a 120 Hz, dependendo da necessidade, sempre com vista à poupança de energia. Tem uma resolução de 1440 x 3216 píxeis, oferecendo assim uma densidade de píxeis de 525ppp. Suporta Always-on display.

O processador que o equipa é naturalmente o topo de gama atualmente no mercado para Android, o Qualcomm Snapdragon 888 5G, com artquitetura de 5 nm. Tem um CPU Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 680 & 3×2,42 GHz Kryo 680 & 4×1,80 GHz Kryo 680) e traz a GPU Adreno 660. Quanto ao armazenamento (UFS 3.1) e memória, está disponível com 128 GB + 8 GB, 256 GB + 8 GB ou 256 GB + 12 GB. A versão em testes é a de 256 GB + 8 GB.

Em termos de comunicação, além do facto de estarmos perante um modelo com ligação à rede móvel 5G, ainda tem Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.2, GPS (A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, SBAS) e NFC.

O sensor de impressões digitais colocado no ecrã utiliza tecnologia de reconhecimento ótico. Depois, claro, conta com a panóplia de sensores comuns de um topo de gama.

A bateria é de 4500 mAh com a fantástica tecnologia de carregamento rápido a 65 W, conseguindo uma carga completa em cerca de 30 minutos. Além disso, também o carregamento sem-fios é rápido, conseguindo fazê-lo a uma potência máxima de 50 W, que resulta em cerca de 45 minutos para uma carga completa. Tem ainda carregamento inverso com tecnologia Qi.

Ecrã de 120 Hz dinâmicos

Um ecrã AMOLED com resolução nativa QHD+ 1440 x 3216 píxeis, traz a opção de resolução FHD+ (1080 x 2340 píxeis) para poupança de energia. Tem ainda a opção de, quando escolhida a resolução QHD+, trocar automaticamente para a resolução inferior sempre que o conteúdo em reprodução não tenha definição suficiente para a resolução máxima.

Em qualquer uma das resoluções, há a possibilidade de usar a taxa de atualização de 60 Hz, ou então 120 Hz em modo inteligente. Este modo, obrigatório nos 120 Hz, altera dinamicamente a taxa de atualização do ecrã, de 1 Hz a 120 Hz, consoante a necessidade e o conteúdo mostrado. E isso permite poupar energia.

Existem depois outras melhorias que podem ser ativadas, para melhoria do ecrã, mas que vão exigir um ligeiro automento do consumo energético. Por essa razão, são opcionais, e será o utilizador a decidir se quer usufruir delas a troco de alguns eletrões:

Hyper Touch : reduz significativamente o tempo de reação do ecrã ao toque, melhorando assim a experiência durante os jogos e outras aplicações que o suportem https://files.pplware.com/files/OP9Pro/oneplus_9_pro_hypertouch_comparison.mp4

: reduz significativamente o tempo de reação do ecrã ao toque, melhorando assim a experiência durante os jogos e outras aplicações que o suportem Efeito de cor vibrante profissional : otimiza dinamicamente as cores do vídeo e o contraste, para tornar o vídeo mais vívido

: otimiza dinamicamente as cores do vídeo e o contraste, para tornar o vídeo mais vívido Suavização dos gráficos de movimento : a velocidade de frames do vídeo será aumentada, suavizando os movimentos gráficos, tornando-os também mais nítidos (semelhante à suavização existente nas TVs modernas)

: a velocidade de frames do vídeo será aumentada, suavizando os movimentos gráficos, tornando-os também mais nítidos (semelhante à suavização existente nas TVs modernas) Resolução de vídeo ultraelevada: melhora a luminosidade de vídeo utilizando o algoritmo de IA avançado

O novo módulo de câmaras

Está é uma das novidades mais interessantes para os modelos 9 e 9 Pro. Ainda que a composição do módulo não tenha diferênças significativas em comparação ao anterior OnePlus 8T, onde basicamente há uma troca da câmara macro por uma telefoto, a melhoria no resultado final é notória, muito graças também ao software e à ajuda da Hasselblad. Mas isso veremos mais à frente.

Câmaras traseiras:

Em termos de posicionamento, este conjunto encontra-se no canto superior esquerdo da traseira com uma disposição e aspeto distinto da concorrência (embora não por muito). Além das 4 câmaras tem ainda flash dual-LED, sensor laser para auxílio de focagem e um microfone.

48 MP com abertura f/1.8, distância focal 23 mm (grande angular, 1/1,43″, 1,12 µm, OIS)

com abertura f/1.8, distância focal 23 mm (grande angular, 1/1,43″, 1,12 µm, OIS) 50 MP com abertura f/2.2, distância focal 14 mm (ultra grande angular, 1/1,56″, 1 µm)

com abertura f/2.2, distância focal 14 mm (ultra grande angular, 1/1,56″, 1 µm) 8 MP com abertura f/2.4, distância focal 77 mm (telefoto zzom ótico 3,3x, 1 µm, OIS)

com abertura f/2.4, distância focal 77 mm (telefoto zzom ótico 3,3x, 1 µm, OIS) 2 MP com abertura f/2.4 (monocromático)

com abertura f/2.4 (monocromático) Autofocus : omnidirecional PDAF+LAF+CAF

: omnidirecional PDAF+LAF+CAF Vídeo : 8K @ 30 fps, 4K @ 30/60/120 fps, 1080p @ 30/60 fps

: 8K @ 30 fps, 4K @ 30/60/120 fps, 1080p @ 30/60 fps Super Slow Motion : 1080p @ 240 fps, 720p @ 480 fps

: 1080p @ 240 fps, 720p @ 480 fps Time-Lapse: 1080p @ 30 fps, 4K @ 30 fps

Câmara frontal:

16 MP com abertura f/2.4 (grande angular, 1/3,06″, 1 µm, EIS)

com abertura f/2.4 (grande angular, 1/3,06″, 1 µm, EIS) Vídeo: 1080p @ 30/60 fps

Funcionalidades:

Modos: Paisagem noturna, Super Macro, UltraShot HDR, Reconhecimento inteligente de cena, Retrato, Pro, Panorama, Inclinação-deslocamento

Paisagem noturna, Super Macro, UltraShot HDR, Reconhecimento inteligente de cena, Retrato, Pro, Panorama, Inclinação-deslocamento Outros: Pico de foco, foco de cara de gato/cão, formato Raw, filtros, super estabilização, vídeo paisagem noturna, vídeo HDR, vídeo Retrato, seguimento de foto, Timelapse, Hyperlapse, editor de vídeo, desbloqueio de face, HDR, flash de ecrã, retoque de cara

Construção e Design

O OnePlus 9 Pro tem uma dimensão semelhante aos antecessores, com um dos melhores aproveitamentos da área frontal para o ecrã, de cerca de 90%, mesmo tendo a perfuração para a câmara frontal no canto superior esquerdo. Tendo em conta o seu tamanho e a capacidade da bateria, o peso é comedido em comparação com a concorrência, pesando 197 g.

Tirando o novo arranjo no módulo das câmaras, o design não traz nada de novo. O ecrã tem uma curvatura nas laterais e uma fina moldura em preto (externa à área de apresentação de imagem). No topo tem um ligeiro recorte para o altifalante, e a câmara frontal num perfuração à esquerda. O sensor de impressões digitais encontra-se na zona inferior, mesmo junto abaixo, mais que o habitual.

O friso metálico, parte integrante da estrutura, é brilhante e herda a cor da traseira: névoa matinal (morning mist), verde floresta (forest green) ou preto estelar (stellar black). Do lado direito tem o habitual controlo de modo de volume de 3 posições e o botão power, e do lado esquerdo o botão de volume.

Na lateral superior tem apenas o um microfone, e em baixo tem o slot para 2 cartões nano-SIM, o microfone para chamadas, a porta USB Tipo-C 3.1 e o altifalante.

Na traseira, pode então ser vista a verdadeira cor e o efeito espelho desvanescente, sendo que junto à margem inferior é praticamente todo espelhado. O logo da OnePlus está mesmo ao centro e, como já referido, o módulo das câmaras está no topo do lado esquerdo. Esse módulo tem 2 níveis de saliência: um de cerca de 2 mm para todo o módulo, e outro de pouco menos de 1 mm para as duas câmaras principais, de 48 MP e 50 MP.

A tendência atual é para um grande destaque do módulo das câmaras, e a série 9 da OnePlus não é diferente. É naturalmente necessário para albergar toda a tecnologia, mas pretende-se também ser diferenciado visualmente dos restantes.

Tanto a frente como a traseira são revestidos com vidro, protegidos pela tecnologia Gorilla Glass 5.

Interface e desempenho

O SoC mais poderoso do mercado para Android, juntamente com a versão mais recente do Android e a interface OxygenOS da OnePlus, o resultado só poderia ser fantástico. E é, de facto!

A interface OxygenOS, por muitos defendido como um sistema operativo à parte, é de facto o segredo para a rapidez de utilização geral do dispositivo. E prova disso é, por exemplo, permitir que um dispositivo há mais de 3 anos no mercado, como é o caso do OnePlus 6, consiga ser tão ou mais rápido que dispositivos topo de gama atualmente nas prateleiras.

Além de ser uma interface muito bem otimizada, é extremamente completa em termos de personalização, permitindo ajustar-se facilmente às exigências de cada utilizador. Se se lembrou de uma funcionalidade que provavelmente lhe daria jeito, então é muito provável que já existe no OxygenOS. Para quem já utilizou ROMs personalizadas como CyanogenMod ou LineageOS e ainda não experimentou OxygenOS, então vai ficar bastante satisfeito com o que esta interface fornece.

O desempenho de topo que já se esperava

O desempenho fica a cargo do SoC Qualcomm Snapdragon 888 de 5 nm e dos 8 GB de RAM (ou 12 GB), com a GPU Adreno 660. Com todas as novidades aqui existentes acerca da taxa de atualização de 120 Hz com ajuste dinâmico automático, o desempenho no geral é muito bom.

Contudo, identifiquei 2 situações menos boas:

Laucher – gaveta de apps : por vezes, ao percorrer a lista de apps instaladas, há diversas quebras na fluidez do movimento. Uma vez percorrida totalmente, passa a ser completamente fluida. A ideia que fica é que a lista de apps deixa de existir em memória passado algum tempo, apresentando então essa quebra de fluidez devido à lista estar a ser recarregada no momento em que é mostrada

: por vezes, ao percorrer a lista de apps instaladas, há diversas quebras na fluidez do movimento. Uma vez percorrida totalmente, passa a ser completamente fluida. A ideia que fica é que a lista de apps deixa de existir em memória passado algum tempo, apresentando então essa quebra de fluidez devido à lista estar a ser recarregada no momento em que é mostrada Câmara / Galeria: a passagem repetitiva entre câmara, galeria e reprodução de vídeo (essencialmente 4K @ 60 fps / 8K @ 30 fps) passa a comprometer a fluidez no vídeo, podendo surgir quebras de frames não apenas na reprodução, mas também na gravação

No espaço de cerca de mês e meio surgiram cerca de 4 atualizações de software, sendo portanto um indicador favorável a correção de problemas que entretanto vão sendo identificados.

Foram ainda corridos os benchmarks mais populares, para ficarem registados apenas como referência:

AnTuTu Benchmark v9.0.10-OB : 746256

: 746256 Geekbench

CPU : 1118 / 3589

: 1118 / 3589

Compute (OpenCL) : 4617

: 4617 PCMark Work 3.0 performance : 13368

: 13368 3DMark (Wild Life / Wild Life Extreme): 5805 / 1545

Algumas funcionalidades a destacar

Há algumas funcionalidades que valem a pena ser referidas, não todas exclusivas do OnePlus 9 Pro, mas que demonstram um pouco do que o OxygenOS oferece aos utilizadores.

Modo Hasselblad Pro – um modo já existente nas versões anteriores, mas que no OnePlus 9 pro foi redesenhado com a colaboração da Hasselblad, com melhorias em diversos aspetos

– um modo já existente nas versões anteriores, mas que no OnePlus 9 pro foi redesenhado com a colaboração da Hasselblad, com melhorias em diversos aspetos Configurações rápidas de gravação de vídeo reorganizadas – parâmetros como a taxa de frames, a resolução e a relação de aspeto estão disponíveis num acesso rápido, onde é possível perceber rapidamente as dependências de cada parâmetro escolhido

– parâmetros como a taxa de frames, a resolução e a relação de aspeto estão disponíveis num acesso rápido, onde é possível perceber rapidamente as dependências de cada parâmetro escolhido Always-on Display – traduzido para “Ecrã de ambiente sempre ligado”, tem vários pormenores na configuração, como horas, data, texto personalizado, estilos de relógio, notificações, etc

– traduzido para “Ecrã de ambiente sempre ligado”, tem vários pormenores na configuração, como horas, data, texto personalizado, estilos de relógio, notificações, etc Galeria inteligente – faz uma classificação automática das fotos e mostra-as como se se tratasse de uma revista. Além disso, consegue produzir video-clips semanais com um resumo inteligente da semana que passou

– faz uma classificação automática das fotos e mostra-as como se se tratasse de uma revista. Além disso, consegue produzir video-clips semanais com um resumo inteligente da semana que passou Notificação de estações de carregamento nas proximidades – distribuídas por centenas de locais, as estações de carregamento OnePlus permitem carregar os smartphones compatíveis com toda a rapidez e eficiência. Poderá escolher ser notificado quando estiver nas proximidades de uma destas estações

– distribuídas por centenas de locais, as estações de carregamento OnePlus permitem carregar os smartphones compatíveis com toda a rapidez e eficiência. Poderá escolher ser notificado quando estiver nas proximidades de uma destas estações Equilíbrio trabalho/vida pessoal – uma vez separados os perfis Pessoal e Trabalho, podem ser definidas prioridades e horário de cada tipo de notificações

– uma vez separados os perfis Pessoal e Trabalho, podem ser definidas prioridades e horário de cada tipo de notificações Início rápido impressão digital – ao desbloquear com a impressão digital, se o dedo for mantido nesse local dá acesso a atalhos configuráveis ou aplicações, sendo apenas necessário deslizar suavemente para a esquerda ou direita

– ao desbloquear com a impressão digital, se o dedo for mantido nesse local dá acesso a atalhos configuráveis ou aplicações, sendo apenas necessário deslizar suavemente para a esquerda ou direita Gestão de ícones da barra de notificações – parece algo irrelevante, mas que permite esconder ícones irrelevantes da área de notificações junto ao relógio (como NFC ou bluetooth)

– parece algo irrelevante, mas que permite esconder ícones irrelevantes da área de notificações junto ao relógio (como NFC ou bluetooth) Notificação de utilização de câmara frontal – sempre que a câmara frontal está a ser utilizada, seja pelo sistema ou por uma app, surge um movimento circular a verde à volta da câmara, ficando depois um pequeno círculo verde sempre ativo e sobreposto a qualquer conteúdo do ecrã



– sempre que a câmara frontal está a ser utilizada, seja pelo sistema ou por uma app, surge um movimento circular a verde à volta da câmara, ficando depois um pequeno círculo verde sempre ativo e sobreposto a qualquer conteúdo do ecrã Horizon Light – tirando um pouco partido na curvatura do ecrã, nessa zona, juntamente com as notificações, surge um movimento de luz. Além de chamar mais a atenção quando surge uma notificação, é visível se o smartphone estiver com o ecrã virado para baixo. É configurável nas cores vermelho, dourado e roxo.

Em termos de segurança, está disponível o desbloqueio por impressão digital, que recorre ao sensor biométrico ótico que se encontra na zona inferior do ecrã. É rápido e preciso, mas colocado muito junto à margem inferior, o que dificulta a sua utilização quando o smartphone é usado só com uma mão. Existe depois o desbloqueio facial, que recolhe informação apenas com a câmara frontal. É muito rápido e prático, mas naturalmente é muito menos seguro que o sensor biométrico.

Estes são apenas alguns pormenores que podem ser encontrados num OnePlus 9 Pro, e na maior parte dos smartphones com OxygenOS, mas há muito mais para descobrir.

Autonomia e carregamento ultra-rápido

O OnePlus 9 Pro vem equipado com uma bateria de polímeros de lítio de 4500 mAh, mas composta por duas células. A razão? Já lá vamos.

A autonomia, tanto neste como em todos os smartphones, depende de imensos fatores. No meu tipo de utilização, com resolução QHD+, taxa de atualização de 120 Hz inteligente, brilho automomático médio, launcher com fundo animado a 120 Hz e Always-on display desligado, consigo chegar ao final de um dia com 30 a 40% de bateria. É uma utilização com poucos minutos de chamada, utilização moderada de IMs e redes sociais, tratamento de emails e alguns vídeos do YouTube, num total médio de cerca de 3 a 4 horas de ecrã.

Voltando à questão da bateria, as duas células referidas servem essencialmente para poder fazer um carregamento simultâneo de ambas as células, e com isso acelerar a velocidade de carregamento do conjunto: 29 minutos de acordo com a marca, 32 minutos no nosso teste.

O carregador Warp Charge de 65 W vem incluído, juntamente com um cabo a condizer.

Quanto ao carregamento sem fios, também este é rápido, conseguindo uma potência máxima de 50 W utilizando o Warp Charge 50 da marca, vendido separadamente. Não tivemos oportunidade de o testar mas, segundo a marca, a carga completa é conseguida em 43 minutos. Devido à alta potência, a base de carregamento é arrefecida por uma ventoinha, mas suporta um modo silencioso, podendo ser definido um horário deste modo nas opções do smartphone.

A câmara fotográfica e o papel da Hasselblad

O sensor Sony IMX789

O sensor principal de 48 MP é o Sony IMX789. Trata-se de um sensor personalizado, num trabalho conjunto da OnePlus e da Sony, cujo desenvolvimento demorou cerca de 2 anos. Um dos grandes objetivos não foi propriamente conseguir um sensor de elevadíssima resolução, mas sim conseguir um conjunto equilibrado, entre tamanho do sensor e características óticas do conjunto de lentes, no sentido de beneficiar o resultado final.

O sensor tem então um tamanho total de 1/1,35″, oferecendo um total de 52 MP e uma proporção total única de 16:11. No entanto, trata-se simplesmente de um proporção para otimizar a utilização da maior área possível do sensor entre os diferentes formatos: 4:3 para fotos, 16:9 para vídeos.

Utiliza ainda tecnologias como 2×2 OCL, para que cada píxel possa dar o seu contributo na focagem. Além disso, tem uma saída RAW de 12-bit, o que significa que consegue captar 68,7 mil milhões de cores, 64 vezes mais que o formato tradicional RAW 10-bit. Note-se que o ecrã tem uma profundidade de cores de 10-bit, pelo que não conseguirá representar integralmente o que a câmara captou. No entanto, uma foto RAW 12-bit contém muito mais informação útil para edição posterior. Estas e outras informações podem ser encontradas aqui.

Tal como já foi descrito, o OnePlus 9 Pro vem equipado com um total de 5 câmaras. Na frente, existe a câmara de 16 MP dedicada às sefies e que grava vídeo a uma resolução máxima de 1080p a 60 fps.

A app Câmara

Embora a app Câmara tenha herdado parte do estilo já existente no OxygenOS, tem vários aspetos que surgiram fruto da colaboração com a Hasselblad.

Começando pela cor alaranjada do obturador e o som de disparo característico, passando pela escolha rápida de algumas definições e terminando num modo Pro totalmente redesenhado, tudo foi afinado de modo a dar a melhor experiência possível ao utilizador.

No modo Pro é sempre mostrado um histograma e o nível de inclinação, permite ligar o Focus Peaking (contornos que identificam a focagem), mudar rapidamente entre JPG, JPG de alta resolução e RAW, e ainda permite guardar 2 perfis de configurações personalizadas (C1 e C2).

Dessas configurações fazem parte, naturalmente, a focagem, exposição, velocidade obturador, balanço de brancos e ISO.

Resta ver o resultado prático de tudo isto.

As três câmaras: normal, grande angular, zoom

Selfies

Retratos

Noite / pouca luz

Super macro

Outros exemplos

Veredicto

A OnePlus continua a reforçar a sua posição junto dos líderes, procurando arredar alguns deles dos seus lugares confortáveis, mas agora cada vez menos.

O OnePlus 9 Pro tem especificações de topo, desempenho de topo, materiais de topo, design elegante, linhas curvas que permitem grande ergonomia e conforto na utilização e um módulo de câmaras se destaca claramente nesta versão.

Nas especificações, destaca-se em aspetos como o melhor SoC no mercado, a qualidade do ecrã com frequência dinâmica de a 1 Hz a 120 Hz e uma intensidade de brilho fantástica com incidência direta da luz solar, o carregamento ultra-rápido de 30 minutos, e muito mais.

O desempenho é excelente, apoiado pelo otimizado OxygenOS, ainda que tivessem sido identificados dois pormenores menos bons, referidos na secção Interface e desempenho. A autonomia, suporta por uma capacidade de 4500 mAh, é facilmente prejudicada por pequenas funcionalidades como Always-on Display, launcher com fundo dinâmico e Hyper Touch. Portanto, se há o risco de ficar sem energia, considere desligar as funcionalidades menos importantes.

Na qualidade de som, emitido em stereo, tem uma intensidade máxima superior à generalidade dos smartphones, conseguindo um som limpo mas com graves inferiores a alguns concorrentes. Depois, a vibração, ou o Haptic feedback, é do melhor até agora encontrado num smartphone Android, a aproximar-se do Haptic feedback há muito presente nos iPhones.

A caixa vale a pena também ser referida, onde inclui o carregar e cabo para carregamento a 65 W, e uma capa de silicone para proteção. Também foi fornecida uma película de proteção no ecrã, mas naturalmente que o toque da proteção oleofóbica é muito mais agradável de usar.

Finalmente, a câmara. O trabalho feito com a Sony e a Hasselblad trouxe um conjunto fotográfico único e há muito esperados pelos fãs da OnePlus. Sabe-se que foram investidos vários milhões na melhoria fotográfica e a verdade é que os resultados estão à vista, conseguindo boa prestação na generalidade das situações, e uma prestação excelente em situações de pouca luz (com câmara traseira) e de gravação de vídeo de alta resolução.

Preço e disponibilidade

O OnePlus 9 Pro pode ser adquirido a partir de cerca de 771 € na versão de 256 GB + 8 GB ou 850 € na versão de 256 GB + 12 GB, já com portes incluídos. O envio é feito a partir de Espanha, com entrega em 1 a 7 dias úteis.

A versão em análise é a CN Global ROM, que apenas necessita de um adaptador de ficha europeia para o carregador, fornecida junto com o smartphone. Não existe qualquer outra diferença face à oficial europeia. Pode ainda ver este e outros produtos na loja oficial da OnePlus.

OnePlus 9 Pro

O Pplware agradece ao distribuidor oficial da OnePlus a cedência do smartphone OnePlus 9 Pro para análise.