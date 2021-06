Quando revelou o iOS 15, a Apple mostrou um conjunto de novidades importantes e que vai chegar em breve a um lote grandes de dispositivos. A Apple mantém a sua filosofia de atualizar equipamentos mais antigos, o que todos agradecem.

O que não ficou claro e apresentado, é o que iria ser suportado por cada iPhone. A lista existe e mostra que afinal nem todas as funcionalidades vão chegar a todos os modelos. Saiba agora o que cada um vai ter de abandonar quando o iOS 15 chegar.

Tal como tem acontecido nos últimos anos, a Apple consegue garantir a presença do iOS 15 num lote muito grande de iPhones. A marca garante assim a atualização a muitos equipamentos, mostrando que não estão abandonados.

A marca vai ainda mais longe e prepara a chegada desta nova versão de forma faseada e até facultativa. A Apple vai manter a criação das atualizações de segurança de forma ativa da versão atual, garantindo que cada um possa atualizar ao seu ritmo.

O que nem todos esperavam era haver diferenças no suporte das novas funcionalidades. Na prática, nem todo o iPhone vai ter acesso a tudo o que a Apple apresentou, sendo que na maioria dos casos dependente apenas do SoC da Apple que esteja presente.

Assim, e para os modelos XS, XS Max e XR ou superior, está garantido o suporte para as seguintes funcionalidades para o novo iOS 15.

Profundidade no FaceTime (e outras aplicações)

Zoom durante vídeos QuickTake

Globo, prédios e estruturas em 3D no Mapas

Planos de fundo animados na app Meteorologia

Siri e Ditado com processamento local

Live Text e Visual Lookup

Chaves de casa

No caso dos modelos mais antigos, há também limitações. Apenas o iPhone 8 ou superior vai dar acesso à estabilidade ao andar na app Saúde. No caso do 5G e das melhorias que vão surgir, é óbvio que fica apenas disponível para o iPhone 12, nos seus vários modelos.

Claro que nos modelos que sobram (iPhone 6s e 6s Plus, 7 e 7 Plus, e SE), as funcionalidades vão ser ainda inferiores. Ficam reduzidas às mais básicas e a todas as que estão fora da lista apresentada acima.