Para além dos seus carros e a Cybertruck, a Tesla tem planos bem definidos para o Semi. Este camião deverá dar continuidade ao que a marca tem criado, mas agora numa área muito mais exigente e com requisitos completamente diferentes.

Esperava.se que esta proposta já estivesse no mercado, mas a Tesla tem repetidamente adiado o seu lançamento. Agora, e novamente, a Tesla voltou a adiar a chegada do Semi ao mercado, tendo sido empurrada para 2022.

Depois de conquistar o mercado dos automóveis elétricos, a Tesla quer ir mais longe. Para isso tem 2 projetos a serem desenvolvidos em paralelo. Falamos da Cybertruk, a pickup elétrica, e do Semi, que será a primeira proposta da marca no mercado dos camiões.

Se no caso da primeira têm sido vistas novidades concretas, o mesmo não se pode dizer do segundo. O Semi tem estando parado e sem que sejam dadas provas de que chegar em beve ao mercado. O silêncio da Tesla não tem sido compreendido e nem justificado.

To better focus on these factories, and due to the limited availability of battery cells and global supply chain challenges, we have shifted the launch of the Semi truck program to 2022. We are also making progress on the industrialization of Cybertruck, which is currently planned for Austin production subsequent to Model Y.

Foi durante a mais recente apresentação de resultados que a Tesla revelou mais informações sobre o estado do Semi e apresentou algumas justificações para o atraso que este projeto parece estar a ter nos últimos meses.

A razão apresentada para o novo adiamento está focada numa aparente falta de células de baterias. A somar a este problema, a Tesla revelou ainda que têm existido alterações e novos desafios na cadeia de fornecimento global.

We believe we remain on track to build our first Model Y vehicles in Berlin and Austin in 2021. The pace of the respective production ramps will be influenced by the successful introduction of many new product and manufacturing technologies, ongoing supply-chain-related challenges and regional permitting.

A marca espera conseguir manter os seus planos no que toca às novas fábricas de Berlim e Austin, bem como à entrada em produção dos seus novos carros. Assim, o Model Y deverá em produção em breve, como esperado.

Esta nova data para a chegada do Tesla Semi ao mercado segue o que a marca tem feito no passado. Os adiamentos têm sido sucessivos, tendo sido anunciado que ia ser lançado ainda este ano. O novo plano aponta-o agora para algures durante 2022.

Apresentado em 2017, o Semi promete ser uma revolução. A Tesla quer dar a este camião uma autonomia superior a 800 km e a capacidade de ser suficiente apenas com a utilização da rede Supercharger. Além disso, vai certamente contar com o AutoPilot, com tudo o que a marca tem revelado.