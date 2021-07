Análise: Bateria Apple MagSafe… será que vale a pena pagar 109 euros?

A Apple lançou ao mercado mais um produto que vem ajudar no desempenho do iPhone e dos seus AirPods com caixa de carregamento sem fios. Portanto, temos uma bateria que usa a tecnologia MagSafe e traz alguns trunfos para atrair o utilizador Apple a comprar o produto. À primeira vista é uma bateria com carregamento sem fios, branca e que em nada mais desperta a atenção. Custa 109 euros e traz o logótipo da Apple. Será que vale a pena comprar este “powerbank”?

O produto foi apresentado em meados deste mês de julho e tem como alvo a linha do iPhone 12. Depois de a usarmos, temos as nossas considerações sobre a capacidade, funcionalidades e preço.

Quando a Apple apresentou pela primeira vez a linha do iPhone 12 no ano passado, uma das características “inovadoras” era o MagSafe. Fizemos inclusive um artigo que descreve a evolução desta tecnologia, desde que a Apple a apresentou em 2006.

Portanto, o que apareceu agora no iPhone 12 não é mais que uma evolução de algo que a empresa de Cupertino já usara antes em vários dispositivos, até no iPad. No entanto, ao adicionar ímanes dentro do iPhone, a Apple abriu um novo mundo de possibilidades quando se trata de acessórios para iPhone. Até permite termos a carteira com os cartões presa na traseira do smartphone.

Apesar de ter quase duas décadas nos MacBooks, o MagSafe no iPhone ainda estava na sua infância, a maioria dos carregadores que vimos até agora exigem que sejam ligados a uma tomada. Contudo, com o passar dos meses, outras marcas começaram a colocar no mercado baterias portáteis MagSafe. Finalmente, após 10 meses, em meados deste mês, a Apple lançou a sua.

Bateria Apple MagSafe

Vamos já começar pelo preço. 109 euros não é barato. Vem num só tamanho e apenas na cor branca. Tem uma porta física Lightning para ser carregada e um LED indicador de carregamento.

Para a podermos carregar temos de a ligar a uma fonte de alimentação com potência recomendada de 20 W e consegue carregar o dispositivo até 15 W de potência. Tem cerca de 11 mm de espessura e pesa 115 gramas.

Em termos de material de revestimento, a bateria externa MagSafe foi produzida com silicone macio, que evita que o iPhone seja arranhado pela bateria. Surpreendeu a força do acessório magnético. Contudo, no iPhone 12 Pro Max a bateria fica ali meio “a dançar” porque é mais pequena que a traseira do grande iPhone. O mesmo não acontece no iPhone 12 mini… este sim, é à justa. Aliás, esta bateria foi feita, sobretudo, para este iPhone mini. Pelo menos foi o que nos pareceu em vários aspetos.

Quando recebemos a bateria, ela vinha sem energia, mesmo 0%. Ligámos ao iMac e levou cerca de uma hora a chegar aos 100%.

A saída de carregamento sem fio é limitada a 5W, sim é pouco, mas por outro lado, esta velocidade não gera muito calor, o que maximiza a vida da bateria. Se quisermos que a bateria externa carregue o iPhone mais rápido, basta para isso ligar um cabo lightning com um carregador de pelo menos 20W e iremos obter velocidades de carregamento MagSafe de 15 W.

Claro que sendo um produto da Apple, se o acessório estiver muito quente, o carregamento será muito mais lento ou não ultrapassará 80%. Com este calor de verão, tenham isso em consideração, que podem mesmo não ver a bateria dar mais que os 80%… e pode mesmo parar de carregar sem razão aparente… já sabem, é a proteção da tecnologia contra o sobreaquecimento.

Carregamento reverso afinal sempre existe no iPhone 12

Falámos já no iPhone 11 que a Apple tinha tecnologia de carregamento reverso no dispositivo, mas estaria desligado o hardware. Mais tarde, com o aparecimento do iPhone 12, voltou-se a verificar que a bateria do iPhone 12 poderia carregar outros dispositivos, mas a Apple tinha essa funcionalidade desligada.

Agora, com o aparecimento deste novo acessório, um dos benefícios é a capacidade de desbloquear o carregamento sem fio reverso na linha do iPhone 12. Sim, é um trunfo sobre a concorrência para este tipo de acessório. A Apple guarda sempre um trunfo na manga.

Atenção que o carregamento reverso só funciona quando temos a bateria externa MagSafe ligada ao iPhone, mas a utilizar o cabo Lightning ligado ao smartphone. Ao fazer isto, estaremos a carregar o iPhone, mas o iPhone irá também carregar a bateria MagSafe, quando a sua bateria atingir os 100%.

Sim, é um trunfo, mas não é nada que iremos utilizar no dia a dia, mas, pelo menos, sabemos que é possível o carregamento reversivo, o que nos poderá indicar que a empresa de Cupertino tem mais planos para esta tecnologia e que pode desvendar algo mais no próximo iPhone 13.

Quando usamos a bateria MagSafe para carregar o nosso iPhone em temperaturas ideais, a estrutura tem uma boa capacidade de dissipar o calor e não se nota um aquecimento exagerado. No bolso, por exemplo, não se nota aquecimento. Tenham só atenção que é recomendado usar um adaptador de corrente USB‑C de 20 W ou superior.

Este acessório MagSafe também pode ser usado como um carregador sem fio compatível com a tecnologia Qi padrão para carregar outros dispositivos. É aqui que para nós já ganha mais uns pontos. Isto é, a bateria permite carregar os AirPods, iPhones mais antigos e até mesmo dispositivos Android, se necessário. Apenas entenda que terá uma saída de 5W e ao testarmos carregar um iPhone X, notamos que aqueceu bastante ambos os dispositivos, pois utiliza bobinas de carregamento Qi.

Integração com o iOS

Logo que a bateria chegou, ligámos a mesma ao iMac para a carregar e depois testámos logo num iPhone 12 Pro Max. Hmmmm… carregava, mas não aparecia a animação. Claro, essa máquina estava a correr a beta 3 do iOS 15 e não mostra a animação quando ligamos a bateria MagSafe, mas mostra quando ligamos o carregador MagSafe e até acessórios, como a carteira com MagSafe.

Então vamos lá testar com o iOS 14.7 e afinal a animação lá apareceu.

Além desta animação, o iOS (do 14.7 em diante) mostra também a bateria externa MagSafe no widget Baterias no nosso ecrã inicial.

Características técnicas

Para que não haja qualquer outro entendimento, deixamos já a nossa opiunião que a bateria MagSafe é cara e tem uma capacidade menor do que produtos semelhantes. Mas vamos dissecar então a parte mais técnica do acessório.

Como já referimos, a bateria MagSafe da Apple não ultrapassa 5W para carregamento sem fio. Por este preço já temos no mercado (eventualmente até mais baratas) opções que carregam a 15W ou mais. Portanto, embora possamos espremer algumas horas extras do nosso iPhone com a bateria MagSafe, não temos ambições que esta vá carregar rápido em modo mobilidade.

Já em cima falámos na temperatura, cuidado com os carregadores que usa para a carregar. Calor a mais… ela para.

Por último, a “MagSafe Battery Pack” tem cerca de 1460 mAh (7,62V, 11,13Wh). Mas tenha em mente que o pacote de bateria MagSafe tem uma classificação de watt mais alta e o dobro aproximado da tensão (7,62), o que indica haver duas células dentro. Assim, a corrente de descarga aumenta de 1460 mA para 2920 mA.

Estes números não são confirmados pela Apple, mas se olharmos à matemática, pelas nossas contas, deve andar por estes números.

Sim, há produtos com muito mais capacidade e por metade do preço. No entanto, a concorrência não se integra diretamente ao iOS em si, nem há recursos de carregamento “inteligentes” (mais eficientes), o que poderia fazer o preço valer a pena.

Veredito:

O que traz de bom esta bateria?

Integração totalmente com o iOS 14.7 e posterior

Tamanho bastante compacto

Desbloqueia o carregamento sem fio reverso do iPhone 12

Pode ser usado como um carregador MagSafe com fio

Carrega outros dispositivos compatíveis com Qi

O que traz de menos bom esta bateria?

O preço, é muito cara

Pouca capacidade

Disponível apenas em branco

Não carrega o Apple Watch

Portanto, se vale os 109 euros? Na nossa opinião não vale. Mas a Apple poderá tirar algumas ilações e a partir daqui, colocar no mercado acessórios destes com mais opções, entre elas, o carregamento do Apple Watch. Fica a dica!