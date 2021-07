App Olympics: Siga tudo sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020

Se é adepto dos Jogos Olímpicos então certamente está deliciado com a realização do evento este ano. Bem, na verdade respeita ao ano passado, mas com a pandemia da COVID-19, e à semelhança do Campeonato Europeu de Futebol, o espetáculo desportivo que deveria realizar-se no ano passado, teve que forçosamente realizar-se agora em 2021.

Neste sentido, se quer seguir tudo sobre os seus desportos preferidos dos Jogos Olímpicos, temos a app ideal para instalar no seu dispositivo móvel.

Os Jogos Olímpicos são dos maiores e mais deslumbrantes espetáculos desportivos que existe em todo o mundo. Nele participam os melhores e mais capazes atletas dos quatro cantos do planeta em diversas modalidades. O torneio iniciou no dia 23 de julho e vai terminar a 8 de agosto. Por sua vez, os Jogos Paralímpicos iniciam a 24 de agosto e vão até 5 de setembro.

Em Portugal contamos também com uma significativa quantidade de atletas que se juntam aos restantes para conseguirem trazer pelo menos uma das três medalhas. E, claro está, todos estamos a torcer para que algum dos nossos atletas suba ao pódio com a medalha de ouro ao pescoço invadindo-nos a todos com a emoção do toque do Hino Nacional.

Desta forma, se não quer perder nada do que se passa nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, temos a app ideal que vai querer ter no seu smartphone ou tablet.

App Olympics para iOS e Android

A app Olympics está disponível gratuitamente para os sistemas operativos iOS da Apple e Android da Google.

Através da app, o utilizador recebe assim as últimas atualizações, notícias, o programa completo, agenda e as modalidades esperadas nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Pode ainda ver vários destaques e transmissões em direto das modalidades.

Para uma experiência mais personalizada, pode escolher as suas modalidades e equipas preferidas para receber lembretes e notificações do que realmente mais lhe interessa ver.

Pode ainda participar no jogo Tokyo 2020 FanZone para testar os seus conhecimentos sobre o torneio.

A app está então disponível gratuitamente para iOS e Android. O conteúdo está disponível em inglês, japonês, chinês, francês, hindi, coreano e espanhol.

Caso queira seguir apenas a equipa portuguesa, pode também instalar esta app.

Android

iOS

