O modo avião é uma ajuda essencial para muitos utilizadores em muitos cenários. Este permite isolar o smartphone e assim garantir que não está a funcionar em pleno e sem interferir cm outros sistemas. A Google quer agora mudar este modo no Android e dar-lhe uma autonomia ainda maior.

Ainda que usado de forma muito esporádica, o modo avião oferece muito aos utilizadores. Com um simples toque os utilizadores desativa todos os modos que podem interferir com os sistemas de um avião ou simplesmente para poupar bateria ou garantir que fica isolado da Internet e sem notificações ou alertas.

Este não tem recebido melhorias ou novidades nos últimos anos, mas a Google quer mudar isso agora no Android. Quer que funcione melhor e com as opções certas a serem ativadas ou desativadas. Isto significa que será totalmente autónomo e funcionará sozinho.

A Google quer que qualquer smartphone Android possa detetar as situações em que este deva estar ativo, como o levantar ou poisar de um avião. Além disso, deverá manter o Wi-Fi e o Bluetooth ligados, visto que nos aviões estas ligações deixaram de ser um problema e são agora oferecidas.

Para conseguir ativar e desativar o modo avião, o Android irá avaliar vários fatores ambientais como queda de pressão, mudanças de velocidade e aceleração. Irá ainda contar com os ruídos do motor do avião e seus faróis ultrassónicos. A complementar, usará as informações que o Google tem desse voo, como reservar uma viagem e o estado do check-in para ativar este modo.

Além de manter o Wi-Fi e o Bluetooth ligado, a Google irá dar alguma liberdade e um controlo ainda maior. Isso significa que permitirá desativar algumas das opções que consomem mais recursos, como os backups automáticos ou as atualizações de apps em segundo plano.

Esta ideia está já numa patente da Google que foi registado. Não se sabe ser será uma novidade do Android 14 ou se a marca esperará mais algum tempo para o implementar. Ainda assim, será uma melhoria grande para este sistema e para o que oferece aos utilizadores.