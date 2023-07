A Rolls-Royce está a preparar a chegada do seu primeiro carro elétrico, o Spectre. Este promete revolucionar a marca e garantir a sua entrada neste mercado cada vez mais atrativo. A marca veio agora revelar que vão existir penas pesadas para todos os que venderem o Spectre assim que este for lançado para o mercado.

O preço a que o Rolls-Royce Spectre vai ser lançado será suficiente para filtrar a maioria dos compradores e deixar apenas os realente interessados na lista de potenciais clientes. A marca sempre funcionou assim e tem sido um caso de sucesso dentro da sua faixa de preço.

Ainda assim, o CEO da Rolls-Royce pensou ser necessário alertar os seus clientes para um cenário que pensam estar a ser preparado. Segundo Torsten Müller-Ötvös, qualquer cliente que tentar revender os seus modelos Spectre com fins lucrativos será banido para sempre de comprar outro Rolls-Royce de revendedores oficiais.

Com uma possível proibição vitalícia, as regras da Rolls-Royce são ainda mais rígidas, mas alguns revendedores não estão satisfeitos. Há quem tenha já concordado pagar um preço acima do de venda por dois Spectre para depois os colocar à venda, mesmo que isso implique as sanções.

Estes canais de revenda não concordam com a posição da Rolls-Royce face à revenda do Spectre. Quem paga meio milhão de libras por um carro deverá ter a possibilidade de fazer o que bem entender com a sua nova compra, mesmo que isso implique a sua venda.

A empresa britânica não é a primeira a impor proibições de revenda dos seus veículos. No ano passado, a GM revelou que proibiria os compradores de colocar os Hummer EVs, Corvette Z06 e outros veículos no mercado antes de 12 meses após a venda, sob a ameaça de limitar a utilização de certas garantias.

A expectativa sobre o Rolls-Royce Spectre é grande, em especial por ser o primeiro carro elétrico da marca. Habituados a veículos únicos, será interessante ver o desempenho desta proposta e como irá destacar-se.