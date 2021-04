Jogos Olímpicos Tóquio 2020 – Venha apoiar os nossos atletas com a app Equipa Portugal

Faltam 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020. É certo que a pandemia poderá ameaçar o normal funcionamento do evento, no entanto, não se espera que as provas sejam alteradas. Por isso, agora, é o momento da contagem decrescente.

Portugal já tem os seus atletas escolhidos para enfrentar os melhores do mundo e nós, do outro lado do mundo, estaremos a acompanhar e a torcer por eles. A Equipa Portugal é uma nova app que acaba de ser lançada e que tem tudo sobre os Jogos Olímpicos Tóquio 2020 e a participação dos atletas nacionais.

Faltam exatamente 100 dias para a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, que decorrerão entre 23 de julho e 8 de agosto de 2021. Para assinalar a proximidade do maior evento desportivo do ano, o Comité Olímpico de Portugal (COP) e a Repsol apresentam a app Equipa Portugal, que permitirá a todos os portugueses acompanhar a atividade dos atletas que integram a Equipa Portugal em preparação para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020.

A app Equipa Portugal, disponível para Android e iOS, dá a informação sobre as competições, os resultados, a agenda e as biografias dos atletas qualificados e em preparação para os Jogos Olímpicos.

Além de todas as informações relativas ao evento e aos atletas nacionais, os utilizadores apoiantes poderão ter algumas vantagens como descontos em seguros ou na própria loja Equipa Portugal. Os atletas federados nacionais terão ainda acesso a descontos no Continente, estações de serviço da Repsol, entre outros.

Equipa Portugal – apoie os atletas nacionais nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020

A app está dividida em separadores, sendo que no Home terá acesso a várias notícias recentes, às suas vantagens, às próximas competições dos atletas e ainda aos últimos resultados.

Há depois uma secção apenas dedicada a notícias onde podem ser colocados filtros por modalidade, por exemplo, a agenda completa das competições e à biografia dos atletas que já estão apurados para os Jogos Olímpicos Tóquio 2020. Poderá ainda aceder às informações associadas à sua conta.

A Equipa Portugal é gratuita e está disponível para Android e iOS. Para usufruir dos descontos referidos terá, no entanto, que criar um registo. Ainda assim, se não se quiser registar, terá acesso a toda a informação disponível.