Apple lança iOS 14.7.1 com correção para bug de desbloqueio do Apple Watch…

A Apple lançou no passado dia 20 deste mês o iOS 14.7. Pouco tempo depois alguns utilizadores detetaram que o iPhone não desbloqueava o Apple Watch. Para resolver tal problema, foi disponibilizado há poucos momentos o iOS 14.7.1 que corrige este bug e não só.

Se tem o seu iPhone à mão, atualize já.

A Apple disponibilizou o iOS 14.7.1 ao público hoje, exatamente uma semana após o lançamento do iOS 14.7. Isso ocorre depois que alguns utilizadores se queixarem que o seu iPhone não desbloqueava automaticamente o Apple Watch.

Além de resolver o bug do desbloqueio, esta pequena atualização do iOS também corrige problemas de segurança. Nesse sentido é mesmo importante que os utilizadores procedam à atualização do sistema.

Como é normal, se a atualização não aparecer de imediato para download, continue a verificar, pois, às vezes leva alguns minutos para ser distribuída para todos os utilizadores. Pode saber mais aqui.

A Apple também lançou também o iPadOS 14.7.1 e o macOS Big Sur 11.5.1 hoje. Para pretender atualizar de forma manual, pode usar os seguintes links:

iOS 14.7.1

iPadOS 14.7.1