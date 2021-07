Com toda a confusão que existiu nas apps de mensagens, o Signal acabou por conseguir ganhar um lote grande de utilizadores. Este foi um crescimento que deu espaço para que este serviço crescesse e que apresentasse novas funcionalidades.

Claro que a maior visibilidade do Signal trouxe também uma maior utilização e até a descoberta de falhas e problemas. Foi precisamente este cenário que foi agora resolvido, com a correção de uma falha importante. As queixas mostravam que o Signal enviava imagens sem autorização.

A falha que agora foi resolvida é muito estranha. O que os utilizadores reportavam, de forma esporádica e até aleatória, era algo que não fazia sentido. Ao ser partilhada uma imagem, o destinatário acabava por receber várias imagens adicionais.

Este era um cenário aleatório, sem qualquer padrão e sem controlo dos utilizadores, mesmo nas imagens que não eram suas. A situação, que não era de todo esperado, acabou por ser corrigida com a atualização deste mês do Signal.

Do que é descrito, esta era uma falha que estava apenas a afetar os utilizadores da app dedicada ao Android. Também a correção lançada foi dedicada a este sistema e está já disponível para ser instalada por todos os utilizadores que usam este serviço de mensagens.

A informação partilhada por Greyson Parrelli, responsável pelos desenvolvimentos da versão Android, mostrava que o problema estava em duas áreas distintas. Resultava de uma interceção rara de algumas propriedades da base de dados e de outro erro separado.

Parrelli reforçou ainda que este foi um erro muito difícil de detetar. Reportado pela primeira vez em dezembro de 2020, tornou-se uma prioridade do Signal a sua correção assim que foi possível replicar a situação com maior frequência.

Assim, e para resolver de vez este problema do Signal, os utilizadores devem atualizar assim que possível a app no Android. É uma falha muito rara, mas que pode levar a que sejam partilhadas imagens aleatórias de outros utilizadores.