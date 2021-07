Apple lançou o iOS 14.7 final. Atualize já o seu iPhone

Depois de várias semanas em versão beta, a Apple lançou há algumas horas o iOS 14.7 final. Esta atualização é importante, pois traz a correção a alguns bugs que foram aparecendo recentemente. Além disso, há algumas novidades que, com esta versão, já serão possíveis utilizar.

Atualmente são milhões os utilizadores a usar as betas do iOS 15 e há, naturalmente, uma diminuição do uso da versão iOS 14. No entanto, esta última versão do iOS 14 é a mais estável e que deve ser usada por todos aqueles que não têm interesse nas versões beta.

Apple lança iOS 14.7 final

Diferente do iOS 14.5 e mesmo do iOS 14.6, a atualização lançada agora não traz muitos novos recursos. No entanto, o que traz é muito bem-vindo. No horizonte está já o iOS 15, que sairá dentro de poucas semanas, mas ainda não chegamos lá.

O iOS 15 é de facto um salto grande face ao iOS 14, mas a base e certas melhorias acontecem a cada versão lançada. Provavelmente esta será a última do iOS 14.

Suporte para Bateria MagSafe, melhorias HomePod e Podcast

A Apple lançou há alguns dias uma bateria externa, um powerbank, mais concretamente e se está a pensar comparar a Bateria MagSafe para o seu iPhone 12, então precisa atualizar para o iOS 14.7 para usar o acessório.

Há algumas funcionalidades que tiram mais proveito deste acessório e só com esta última versão será possível ter essas funcionalidades.

O iOS 14.7 inclui as seguintes melhorias e correções de erros para o iPhone:

Suporte para bateria externa MagSafe no iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Possibilidade de gerir temporizadores no HomePod através da aplicação Casa.

Informação acerca da qualidade do ar disponível nas aplicações Meteorologia e Mapas no Canadá, França, Itália, Países Baixos, Coreia do Sul e Espanha.

A biblioteca de Podcasts permite escolher se pretende ver todos os programas ou apenas os programas seguidos.

Opção de menu de partilha da lista de reprodução em falta em Apple Music.

Possibilidade de paragem inesperada da reprodução de áudio Dolby Atmos e áudio sem perdas em Apple Music.

Restauro da mensagem de assistência à bateria que poderia desaparecer após a reinicialização em alguns modelos de iPhone 11.

As linhas braille podem mostrar informação inválida durante a escrita de mensagens no Mail.

Portanto, se atualizar, só fica a ganhar e, claro, a segurança estará reforçada no seu iPhone.

Leia também: