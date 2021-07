Há alguns anos que a Google se foca na qualidade de vida dos utilizadores dos smartphones Android. Para conseguir melhorar este elemento essencial, tem trazido novidades e alterações, que muitas vezes acabam por limitar o acesso ao smartphone.

Com o Digital Wellbeing o utilizador consegue controlar todos estes parâmetros e assim manter-se longe de situações de abuso. Agora, esta funcionalidade do Android tem uma novidade. Vai passar a alertar os utilizadores sempre que usarem o smartphone e andarem, provavelmente sem atenção.

Há algumas versões do Android que a Google concentra no Digital Wellbeing as opções que garantem aos utilizadores uma proteção em várias áreas. É aqui que podem controlar o tempo de utilização do smartphone, o tempo de cada app e até a hora de dormir.

Esta é uma área muito modular e que muitos agradecem que exista, para assim conseguirem impor limites a si mesmos. Este auto-controlo permite que não sejam permitidos abusos e que os limites de utilização lógicos sejam respeitados, sem qualquer abuso.

Agora a Google trouxe para este seu elemento essencial uma novidade. Presente no Digital Wellbeing está uma funcionalidade que era exclusiva dos smartphones Pixel. Falamos dos alertas quando os utilizadores usarem o Android e andarem em simultâneo, sem qualquer atenção.

Esta novidade está pronta a ser usada, devendo por ainda configurada para os parâmetros que o utilizador quiser definir. Deverá ser autorizado o acesso à informação sobre a atividade física e também sobre a localização do utilizador.

Desse momento em diante, e sempre que o smartphone detetar que o utilizador está a andar e a usar o equipamento em simultâneo, irá apresentar alertas. Estes vão tentar convencer o utilizador a abandonar esse comportamento perigoso e que poderá trazer problemas.

Apesar de estar a ser alargado a muitos mais utilizadores, ainda não existe uma lista dos smartphones onde esta novidade está presente. O recomendado é que tenham a mais recente versão do Digital Wellbeing, obtida diretamente da Play Store do Android.