Usar o smartphone a andar na rua? Android vai alertar para que não o faça

A grande preocupação da Google face ao Android nos últimos anos tem estado na sua utilização. A gigante das pesquisas quer que este se adapte aos utilizadores e seja o mínimo prejudicial para todos.

Para isso começou a tentar balancear a sua utilização dentro dos limites do aceitável, alertando os utilizadores quando os limites são ultrapassados. Agora, a Google quer ir mais longe e dar ainda mais ajuda aos utilizadores.

Controlar o tempo que usam as apps no smartphone

Com o Android 9 a Google iniciou um processo onde tenta mostrar aos utilizadores os limites de utilização. Com a app Digital Wellbeing permite que estes valores sejam monitorizados e avaliados, permitindo a qualquer momento saber a utilização de apps e do próprio smartphone.

Para todos os que têm problemas em estabelecer estes limites e criar fronteiras de utilização, o Android tem também a solução. Podem ser estabelecidos limites, que caso sejam ultrapassados simplesmente bloqueiam as apps até ao dia seguinte.

Uma ajuda para quando usar o Android a andar

Agora foi descoberto que em breve o Digital Wellbeing terá mais uma capacidade importante. Esta não está focada na utilização em termos de tempo, mas sim na forma como o Android é usado. Falamos de andar na rua e usa o smartphone ao mesmo tempo.

Esta é uma prática que todos sabem ser desaconselhada, mas que, na verdade, quase todos fazem de forma inadvertida e inconsciente. A mais recente versão de testes desta aplicação tem esse código presente e que servirá de alerta no Android.

Google tem esta novidade quase pronta

Por agora apenas foi possível ver a foram de configuração desta novidade, mas sabe-se que irá detetar a utilização do smartphone Android durante o caminhar. Nesse caso, e se estiver ativo, irá alertar e aconselhar os utilizadores.

Esta é uma funcionalidade que se esperava estar nos smartphones há muitos anos. Depois de várias abordagens de várias apps, a Google assumiu este papel e vai em breve dar a solução aos utilizadores do Android, de forma integrada no smartphone.