O criador do Telegram tem assumido nos últimos tempos posições quase extremistas no que toca à Apple. Tem criticado a empresa em alguns momentos-chave, seguindo toda uma onda de criticismo face a algumas situações.

Agora, e sem qualquer razão para tal, focou as suas opiniões no novo iPhone 12, comparando-o a um modelo antigo e sem qualquer novidade. A Apple não foi poupada e as críticas também se focaram nesta empresa.

Uma opinião crítica de Pavel Durov

As opiniões do criador do Telegram tendem a ser decerto fortes e incisivas. Pavel Durov não se inibe de dar a sua opinião em muitos assuntos relacionados com o mundo da tecnologia, como já muitas vezes tivemos oportunidade de assistir.

A Apple tem sido um dos seus alvos preferenciais, sendo sempre criticada pelas suas práticas de concorrência. Pavel Durov tem tentado mostrar que a gigante de Cupertino tende a proteger as suas apps e os seus serviços face ao que a concorrência oferece.

iPhone 12 comparado a um modelo velho

Agora, e depois de ter recebido o seu iPhone 12 Pro, o criador do Telegram voltou a manifestar a sua opinião. Esta não é nada favorável e retrata o iPhone 12 principalmente como “um pedaço de ferro incrivelmente estranho“.

A sua opinião vai mais longe e descreve o novo iPhone 12 como “uma versão super dimensionada do iPhone 5 de 2012 com um bloco de câmara principal repugnante, onde os módulos estão localizados em três alturas diferentes”.

Criador do Telegram ataca a Apple

Queixa-se igualmente da presença do notch, que lhe dá uma taxa de utilidade do ecrã baixa, graças a este espaço ocupado. No geral, a sua opinião é que o iPhone 12 transmite uma imagem de um equipamento ultrapassado e sem poucas novidades técnicas.

Pavel Durov termina a sua crítica focando-se na gestão da Apple. 9 ano depois da morte de Steve Jobs, a empresa vive da reputação que este construiu, todavia sem inovação recente. Dá como exemplo as quebras de vendas recentes e prevê que em poucos anos o iPhone terá uma presença marginal no mercado.