Google vai alargar o suporte do Chrome no Windows 7 por mais tempo

Foi no início de 2020 que a Microsoft matou o Windows 7 e o seu suporte. Desde essa altura que a Microsoft abandonou todas as melhorias e atualizações de segurança, com exceção de algumas pontuais. Mesmo com esta situação, este sistema parece não ter abrandado.

A continuação deste sistema tem dependido muito do suporte que o software usado tem e do que ainda consegue oferecer. A Google mudou agora a sua posição e vai alargar o suporte do Chrome por mais algum tempo no Windows 7.

Afinal o Windows 7 ainda não morreu

Depois de muitos anos de utilização nos mais diferentes ambientes, o Windows 7 acabou por chegar ao seu fim de vida. A Microsoft decidiu que o dia 14 de janeiro de 2020 seria o fim do seu suporte e que dai em diante este não receberia mais atualizações.

Várias empresas apressaram-se a decidir e a anunciar o fim do suporte para este sistema, algo que não seria imediato. A Microsoft depende deste apoio para terminar de vez o suporte ao Windows 10 e levar a sua taxa de atualização para valores próximos do zero.

Google renovou o suporte para o Chrome

A Google foi uma das que marcou cedo uma posição, em especial face ao seu browser e à validade do mesmo no sistema da Microsoft que chegava ao fim de vida. A data marcada pela gigante das pesquisas foi o dia 15 de julho de 2021, garantindo assim 18 meses de vida.

Agora a empresa anunciou que vai recuar nessa data e garante suporte por mais 6 meses, indo até ao dia 15 de janeiro de 2022.A razão para esta mudança foi também apresentada e foca-se no mercado empresarial e nos problemas que temos enfrentado em 2020.

Empresas não conseguiram mudar o sistema da Microsoft

Com toda a situação resultante da pandemia, as empresas têm abrandado os processos de renovação do seu parque informático. Desta forma, necessitam que o Windows 7 se mantenha ativo mais algum tempo.

A Google vai continuar a avaliar a situação e promete que pode, entretanto, volta a mudar o fim do suporte para o Windows. Basta que o cenário atual se mantenha para que esta mudança aconteça. Pena que a Microsoft não faz o mesmo para o próprio Windows 7, aumentando assim a sua vida útil por mais uns meses.