Microsoft volta a trazer o Android bem para o centro do Windows 11 e há mais novidades

A Microsoft já mostrou como quer ter o Android bem presente no Windows 11. Estes 2 sistemas estão cada vez mais integrados, bom como o PC e o smartphone. Essa união cresce agora, com uma novidade importante e interessante. O Android volta ao centro do Windows 11 e tem presença até no Menu Iniciar.

Windows 11 e Android cada vez mais unidos

Temos visto o Windows 11 receber uma integração única com o Android. Recorrendo à app Phone Link a Microsoft tem criado propostas que permitem transferir ficheiros de forma rápida e outras capacidades. Agora, a Microsoft revelou um novo recurso que leva esta integração para o próximo patamar.

Como foi anunciado e já visto, o sistema da Google passa a ter presença no Menu Iniciar do Windows 11, para assim ser ainda mais simples e rápida a interação. Para isso surge agora uma nova barra lateral onde pode ser vista muita informação do smartphone associado.

A Microsoft melhorou o Menu Iniciar

Nesta barra lateral, pode ser visto o smartphone, bem como o estado da bateria e a conectividade na parte superior. Abaixo, podem ser geridas mensagens, chamadas e imagens diretamente do menu Iniciar.

Além disso, os utilizadores podem continuar determinadas ações em apps e atividades de onde parou no smartphone. Esta era uma das uniões mais pedidas pelos utilizadores, algo que agora está mais perto de acontecer. De notar que esta novidade está ainda em testes no programa Insider.

O Copilot também recebe novidades nesta build

Outra mudança que a Microsoft trouxe na última buid faz desaparecer o atalho de teclado para o Copilot. Este estava com a tecla Win + C, que antes pertencia à Cortana. Como agora o Copilot tem um ícone dedicado no Menu Iniciar, o atalho definido deixa de fazer sentido.

É interessante ver como a Microsoft quer cada vez mais o Android presente. Mesmo após matar a execução de apps diretamente, continua a garantir aos utilizadores que podem controlar muitas das funcionalidades num único ponto no PC que usam todos os dias. Sem sair do Windows 11, tudo acontece em várias frentes.