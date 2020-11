Dica: Como ativar o God Mode no Windows 10 e tirar mais deste sistema

Nem sempre a Microsoft revela todos os segredos que mete no Windows, guardando alguns para si. Estes acabam por ser descobertos mais tarde, sendo depois espalhados a todos os que usam este sistema.

Foi precisamente isso que aconteceu com o God Mode, que há vários anos está presente neste sistema. O Windows 10 também tem presente este modo, que pode ser facilmente ativado. Vamos recordar como pode ter esta ferramenta na mais recente versão do Windows.

Tirar ainda mais do sistema da Microsoft

Foi há vários anos, no Windows 7, que o God Mode foi revelado, sendo usado por muitos desde esse momento. Este é um conjunto de atalhos para as melhores e mais importantes opções de configuração do Windows.

A Microsoft tem mantido este modo nas versões que se seguiram, sendo sempre simples de ativar, como seria esperado. Curiosamente, o modo de ativar o God Mode tem sido mantido, garantindo uma transição simples para os utilizadores.

God Mode no Windows 10

Para terem este modo presente, devem clicar com o botão direito do rato em qualquer parte do desktop. No menu de contexto que for aberto devem escolher primeiro a opção Novo e depois Pasta. O nome a dar a essa pasta é especial:

GodMode. { ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C } GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

De imediato vai surgir um ícone com o nome GodMode e uma imagem associada à gestão do sistema. É este que vai dar acesso a estes atalhos especiais do Windows e que querem usar para o configurar melhor e de forma mais eficiente.

Um grupo de atalhos essenciais

Ao abrirem vão ver presente as 209 opções presentes do God Mode para mudar a configuração do Windows. Estas estão arrumadas por tipo e categoria, sendo ainda mais simples de encontrar as opções pretendidas para melhorar o sistema da Microsoft.

Esta é uma das opções mais interessantes que a Microsoft deu ao Windows e que tem mantido ao longo dos anos. Numa única interface estão reunidos os principais atalhos que precisam e que querem usar para tirar mais do Windows.