OPPO X 2021 passa em teste de resistência surpreendente sem mazelas

O OPPO X 2021 é o smartphone do momento. Na verdade, é ainda apenas um protótipo apresentado pela marca no seu último evento e que tem como característica principal o seu ecrã expansível. Sem dobras, sem vincos… apenas um suave deslizar que o faz aumentar e diminuir o tamanho do ecrã.

A marca divulgou os resultados dos testes de resistência. 100 000 movimentos de enrolar e desenrolar foram conseguidos sem mazelas.

A OPPO anunciou há poucos dias um conceito de smartphone absolutamente inovador no mercado. Ao invés do design de abrir e fechar como a Huawei e a Samsung tanto têm desenvolvido, a OPPO criou um ecrã que expande.

Em concreto, com um swipe up na lateral, o ecrã desenrola e torna-se maior. O movimento contrário faz, portanto, com que volte ao seu tamanho original.

Este conceito, que já foi testado em mãos no evento, trata-se do OPPO X 2021. O ecrã OLED fechado apresenta-se com 6,7″ e aberto vai até às 7,4″ com resolução FullHD.

Mas este conceito, que tinha tudo para ser frágil, aparentemente está a provar-se mais resistente que os modelos de abrir e fechar.

A OPPO afirmou numa conferência de imprensa, através de Jin Xiang, engenheiro de produto, que o smartphone foi submetido a testes de enrolar o ecrã e o resultado foi surpreendente. Assim, em 100 000 enrolamentos, o sem danos, o que são resultados bastante animadores, para um modelo que ainda só está a ser projetado.

Existem ainda alguns entraves a nível de construção que não permitem que a marca avance com o seu lançamento, nem com uma data para que tal aconteça. Segundo alguns rumores, tal poderá acontecer mesmo só em 2022.

Se tal acontecer, a OPPO poderá, portanto, perder a corrida já que se especula que a LG e a Samsung venham a lançar modelos semelhantes no decorrer do próximo ano.