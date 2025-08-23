Coluna Bluetooth Bold Luminosa! Muito mais que “dar-lhe música”…

Procura uma coluna de som com muito estilo? O Pplware tem uma sugestão muito interessante. Já conhecem a Coluna Bluetooth Bold Luminosa da iServices?

Coluna Bluetooth iServices: música e muito estilo

Prepare-se para transformar qualquer ambiente com som potente e um espetáculo luminoso que acompanha o ritmo da música. Com a Coluna Bluetooth com Luzes da iServices o cenário e o ambiente vão ser diferentes.

Ligue facilmente o seu telemóvel, use um cartão de memória ou dispositivo USB e desfrute de uma experiência sonora envolvente. Ao emparelhar com o smartphone, pode ainda atender e gerir chamadas diretamente na coluna.

Coluna Bluetooth Luminosa Slim: Música e luz em qualquer lugar

Compacta, prática e com certificação de resistência IPX7, a Coluna Slim acompanha-o para todo o lado. O áudio é agradável e vibrante, capaz de surpreender os seus amigos. Escolha o modo de luz que mais combina consigo e desfrute de um som cristalino, onde quer que esteja.

Mais do que um equipamento de som, a Coluna Bold é também uma peça de design que valoriza a sua decoração. O seu áudio equilibrado e suave cria a atmosfera perfeita para jantares e momentos de convívio em família. Um toque de elegância aliado a uma qualidade sonora única.

Esta coluna custa 49,95 €.

Coluna Bluetooth Bold Luminosat