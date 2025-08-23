A Mercedes-Benz estará a considerar usar alguns dos motores da BMW

A concorrência no mercado automóvel coloca as marcas umas contra as outras, sempre procurando o máximo de sucesso. Ainda assim, muitas criam parcerias e alianças que mudam o mercado e em várias áreas. A próxima a ser uma realidade poderá juntar duas marcas alemãs. Mercedes-Benz estará a considerar usar alguns dos motores BMW.

A BMW está habituada a fornecer motores a outros fabricantes de automóveis. Marcas como a Morgan, Ineos e até a Land Rover utilizam motores de combustão interna fornecidos pela marca nos seus automóveis. A próxima possível parceria, no entanto, é um pouco mais chocante.

Segundo os relatos da revista alemã Manager, a BMW está em negociações com a Mercedes-Benz sobre o potencial fornecimento de motores ao seu principal concorrente. Segundo divulgado pela Autocar, a marca bávara iria fornecer à Mercedes um fornecimento de motores B48 2.0 turbo de quatro cilindros.

Esta família de motores, que é utilizada em tudo, desde Minis a híbridos da Série 7, seria utilizada principalmente em conjunto com sistemas de eletrificação, como o motor de combustão interna nos híbridos plug-in vistos em toda a gama atual da Mercedes. Seria ainda o extensor de autonomia numa potencial linha de híbridos de série, como o antigo BMW i3.

Uma vez que a BMW já preparou o B48 para cumprir a regulamentação Euro 7, tal acordo permitiria à Mercedes o acesso a um motor de quatro cilindros versátil e razoavelmente potente, que poderá ser utilizado numa grande variedade de aplicações nos próximos anos. Isto poderá ajudar a ultrapassar algumas das limitações atuais do seu novo motor M252 de 1,5 litros e quatro cilindros, que não é atualmente utilizado com nenhum destes sistemas híbridos mais complexos.

Por mais estranho que um Mercedes com motor BMW pareça no papel, o conceito faz sentido para ambas as partes. A Mercedes precisa de ter acesso a um motor que possa atingir alguns objetivos modestos; a BMW pode melhorar as suas próprias economias de escala construindo ainda mais B48.

Uma fusão entre as duas marcas poderá mesmo abrir caminho à produção partilhada, o que poderá reduzir os seus custos tarifários em vários mercados. Uma fusão ainda não é um negócio fechado, mas esta ideia pode, na verdade, beneficiar ambas as partes o suficiente para que um acordo seja concluído.