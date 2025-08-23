Fãs de tecnologia, este filme é imperdível!

Com tantas plataformas de streaming e catálogos cada vez mais vastos, o difícil é mesmo escolher. A sugestão de hoje não é recente, mas bons atores e mundo apocalíptico são receita para sucesso.

Finch | 6,9/10 ⭐

Neste filme, um homem, um robô e um cão formam uma família improvável numa aventura sobre a procura de um homem para garantir que o seu amado companheiro canino será cuidado depois de ele partir.

Tom Hanks interpreta Finch, um engenheiro robótico e um dos poucos sobreviventes de um evento solar cataclísmico que deixou o mundo em ruínas.

A viver num bunker subterrâneo há uma década, Finch construiu um mundo próprio que partilha com o seu cão, Goodyear, tendo criado um robô para cuidar deste quando ele já não puder mais fazê-lo.

À medida que o trio embarca numa perigosa viagem pelo desolado oeste americano, Finch esforça-se para mostrar à sua criação, que se autodenomina Jeff, a alegria e a maravilha de estar vivo.

A viagem deles é repleta de desafios e humor, pois é tão difícil para Finch fazer Jeff e Goodyear darem-se bem quanto lidar com os perigos do novo mundo.