Pixel 10 será o primeiro a suportar chamadas por satélite no WhatsApp
O Pixel 10 continua a causar furor desde que foi apresentado pela Google. A sua mais recente inovação promete manter os utilizadores ligados onde quer que estejam. Através do Twitter, a Google anunciou que os seus novos smartphones serão os primeiros a suportar chamadas de áudio e vídeo por satélite via WhatsApp.
A nova funcionalidade estará disponível a partir da próxima semana. Mais concretamente, a partir de quinta-feira, 28 de agosto, data em que o Pixel 10s chegará oficialmente ao mercado. O que ainda não é claro é se a funcionalidade só estará disponível nestes dispositivos ou se também estará disponível em smartphones Pixels mais antigos.
Os detalhes sobre o suporte de chamadas via satélite pelo WhatsApp no Pixel 10 são escassos, se não mesmo inexistentes. No vídeo da Google, vê-se um telemóvel Pixel a fazer uma chamada de áudio através da aplicação de mensagens, mas nada mais. Embora um esclarecimento possa ser lido em letras pequenas na parte inferior do ecrã.
Seja como for, o Pixel 10 pretende entrar no ainda incipiente segmento da conectividade via satélite com o WhatsApp. Recorde-se que, até ao momento, o principal expoente deste tipo de soluções é o SOS oferecido pela Apple no iPhone. Entretanto, Elon Musk oferece a tecnologia Direct to Cell da Starlink em algumas operadoras.
#Pixel10 has you covered on and off the grid 📍 Pixel devices will be the first to offer voice and video calls on @WhatsApp over a satellite network starting 8/28¹ 🌍 pic.twitter.com/6yDSDMskkK
— Made by Google (@madebygoogle) August 22, 2025
De momento, não se sabe quais as operadoras que irão suportar as chamadas via satélite do WhatsApp no Pixel 10. Também não é claro se o serviço será oferecido apenas nos Estados Unidos ou se também estará disponível noutros países onde a Google vende os seus smartphones.
Quando a Apple lançou o SOS de Emergência no iPhone, várias empresas apressaram-se a oferecer uma ferramenta semelhante no Android. A Qualcomm, por exemplo, lançou o Snapdragon Satellite, a sua própria solução semelhante que permitiria aos fabricantes fornecer conectividade por satélite a smartphones utilizando os seus chips e modems. No entanto, a empresa cancelou o projeto antes de poder ser lançado publicamente devido ao desinteresse dos fabricantes.
A proposta que gerou mais interesse foi a Starlink, através do Direct to Cell. Isto significa que qualquer telemóvel poderia aceder ao serviço sem necessidade de modificações de hardware ou software, desde que utilizasse a rede de um operador parceiro. Por enquanto, não se sabe se a Google e a Meta utilizarão esta plataforma para chamadas satélite do WhatsApp no Pixel 10.
O que a Google tem anunciado para o Pixel 10 relativamente a contactos com serviços de emergência por satélite – continua a ser por mensagens de texto (não por telefone).
Agora anuncia chamadas de voz e vídeo pelo WhatsApp “limitado aos operadores participantes, podendo ser cobrado um preço, usando equipamentos compatíveis”, conforme está no X (por baixo da imagem deste post). E tem uma nota relativamente aos contactos com serviços de emergência (911) pelo WhatsApp: “o serviço de satélite, incluindo mensagens, pode estar demorado, limitado, ou indisponível”, o que também se há de aplicar a outros contactos.
É esperar a ver o que daqui sai em concreto.
P.S. Já que não alteraram o título do outro post, que aparece linkado neste … Não se trata de ligar para o 112 “se o seu coração parar” (e a pessoa morre daí a poucos minutos se não houver reanimação cardiopulmonar e uso de desfibrilador) – é, “se não detetar a sua pulsação” (por estar demasiado fraca, não quer dizer que o coração tenha parado)