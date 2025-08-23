PplWare Mobile

Pixel 10 será o primeiro a suportar chamadas por satélite no WhatsApp

Android

Autor: Pedro Simões

  1. Max says:
    23 de Agosto de 2025 às 17:05

    O que a Google tem anunciado para o Pixel 10 relativamente a contactos com serviços de emergência por satélite – continua a ser por mensagens de texto (não por telefone).
    Agora anuncia chamadas de voz e vídeo pelo WhatsApp “limitado aos operadores participantes, podendo ser cobrado um preço, usando equipamentos compatíveis”, conforme está no X (por baixo da imagem deste post). E tem uma nota relativamente aos contactos com serviços de emergência (911) pelo WhatsApp: “o serviço de satélite, incluindo mensagens, pode estar demorado, limitado, ou indisponível”, o que também se há de aplicar a outros contactos.
    É esperar a ver o que daqui sai em concreto.
    P.S. Já que não alteraram o título do outro post, que aparece linkado neste … Não se trata de ligar para o 112 “se o seu coração parar” (e a pessoa morre daí a poucos minutos se não houver reanimação cardiopulmonar e uso de desfibrilador) – é, “se não detetar a sua pulsação” (por estar demasiado fraca, não quer dizer que o coração tenha parado)

