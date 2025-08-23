Pixel 10 será o primeiro a suportar chamadas por satélite no WhatsApp

O Pixel 10 continua a causar furor desde que foi apresentado pela Google. A sua mais recente inovação promete manter os utilizadores ligados onde quer que estejam. Através do Twitter, a Google anunciou que os seus novos smartphones serão os primeiros a suportar chamadas de áudio e vídeo por satélite via WhatsApp.

A nova funcionalidade estará disponível a partir da próxima semana. Mais concretamente, a partir de quinta-feira, 28 de agosto, data em que o Pixel 10s chegará oficialmente ao mercado. O que ainda não é claro é se a funcionalidade só estará disponível nestes dispositivos ou se também estará disponível em smartphones Pixels mais antigos.

Os detalhes sobre o suporte de chamadas via satélite pelo WhatsApp no ​​​Pixel 10 são escassos, se não mesmo inexistentes. No vídeo da Google, vê-se um telemóvel Pixel a fazer uma chamada de áudio através da aplicação de mensagens, mas nada mais. Embora um esclarecimento possa ser lido em letras pequenas na parte inferior do ecrã.

Seja como for, o Pixel 10 pretende entrar no ainda incipiente segmento da conectividade via satélite com o WhatsApp. Recorde-se que, até ao momento, o principal expoente deste tipo de soluções é o SOS oferecido pela Apple no iPhone. Entretanto, Elon Musk oferece a tecnologia Direct to Cell da Starlink em algumas operadoras.

De momento, não se sabe quais as operadoras que irão suportar as chamadas via satélite do WhatsApp no ​​​​Pixel 10. Também não é claro se o serviço será oferecido apenas nos Estados Unidos ou se também estará disponível noutros países onde a Google vende os seus smartphones.

Quando a Apple lançou o SOS de Emergência no iPhone, várias empresas apressaram-se a oferecer uma ferramenta semelhante no Android. A Qualcomm, por exemplo, lançou o Snapdragon Satellite, a sua própria solução semelhante que permitiria aos fabricantes fornecer conectividade por satélite a smartphones utilizando os seus chips e modems. No entanto, a empresa cancelou o projeto antes de poder ser lançado publicamente devido ao desinteresse dos fabricantes.

A proposta que gerou mais interesse foi a Starlink, através do Direct to Cell. Isto significa que qualquer telemóvel poderia aceder ao serviço sem necessidade de modificações de hardware ou software, desde que utilizasse a rede de um operador parceiro. Por enquanto, não se sabe se a Google e a Meta utilizarão esta plataforma para chamadas satélite do WhatsApp no ​​​Pixel 10.