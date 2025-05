Samsung estará muito perto de lançar a primeira beta da One UI 8

A chaga da última atualização do Android aos smartphones da Samsung foi complicada e cheia de problemas que não se esperavam. A marca teve de recuar algumas vezes no caminho que traçou, tendo finalmente conseguido lançar a atualização. Agora, os rumores dão como certo que dentro de dias vamos ver chegar a beta da One UI 8 e do Android 16 a alguns smartphones Samsung.

Samsung perto de lançar One UI 8

A Samsung ainda está a finalizar o lançamento da One UI 7. Um calendário de lançamento atualizado recentemente mostra que a empresa planeia concluir o processo até julho. Os rumores sugeriram que poderemos ver a beta do One UI 8 antes do lançamento. Uma nova notificação na aplicação Members sugere agora que a beta da One UI 8 pode acontecer muito em breve.

Os utilizadores da aplicação Samsung Members em todo o mundo estão a começar a ver uma notificação na aplicação. Esta notificação alerta os utilizadores para algumas alterações no funcionamento do programa beta. As alterações visam simplificar o processo de entrada ou saída do teste.

No futuro, haverá uma secção dedicada ao programa beta. Esta é uma boa mudança relativamente ao banner que apareceria na barra superior, pois pode passar facilmente despercebido. Nesta página, pode também ver em que beta está a participar e conferir dicas sobre o beta. Se não houver programas beta disponíveis no momento, esta página irá informá-lo.

Versão beta chegará dentro de dias

A beta da One UI 8 ainda não está pronto, pelo que, se aceder a esta nova página, verá a mensagem “Nenhum programa beta disponível”. No entanto, estas alterações parecem ser uma preparação para o eventual lançamento da atualização.

A Samsung até refere que a One UI 8 numa captura de ecrã incluída neste aviso. Aparentemente que não se terá de esperar muito mais até que o beta da skin do Android 16 seja lançado. Ao fazer isto, a Samsung é das primeiras marcas a garantir a presença neste plano de atualizações da Google.

Ainda é cedo para conhecer a One UI 8 e todas as suas novidades. A Google está ainda a terminar esta versão do seu sistema, mas ao garantir estes testes antecipados, a marca garante que todos os potenciais problemas são detetados mais cedo e até resolvidos.