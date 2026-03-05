Android recebe modo Desktop e mais novidades no último Pixel Drop da Google

A Google quer transformar os smartphones e em especial os Pixel. Para isso revelou agora o Modo Desktop, que está disponível no Android, especificamente no Pixel 8 e modelos posteriores. É uma das várias novidades incluídas no Pixel Drop de março, que pode ser já instalada.

Android recebe modo Desktop nos Pixel e passa a PC

Para usar esta novidade basta adicionar um monitor, teclado e rato ao smartphone Android. Vai transformá-lo num verdadeiro mini PC! O Pixel Drop de março inclui o muito aguardado "Desktop Mode", que estava em desenvolvimento há meses. Esta funcionalidade, concebida para o Pixel 8 e posteriores, requer apenas a ligação do smartphone a um monitor externo através de um cabo USB-C. O monitor deve ser compatível com DisplayPort sobre USB-C.

A interface será semelhante à de um PC, com as janelas empilhadas, dock e ambiente de trabalho. As apps são as mesmas utilizadas no smartphone, exceto que são adaptadas para um ecrã maior. Se esta funcionalidade parece familiar, é porque se assemelha bastante ao modo DeX da Samsung, que faz praticamente o mesmo desde 2017. Isto não é coincidência. A Google colaborou com o seu parceiro coreano nesta nova funcionalidade.

O Pixel Drop não se limita a este modo para desktop. Os utilizadores do Pixel 10 beneficiarão de uma nova função "Circular para Pesquisar", que pode agora encontrar todos os elementos de uma roupa. O Gemini também pode gerar tarefas a partir de uma consulta, como uma lista de compras, recuperando informações de apps. Notar que este recurso está atualmente em beta. Ambas as funcionalidades estão também disponíveis no Galaxy S26 da Samsung.

Há muitas mais novidades no último Pixel Drop

Continuando os seus esforços para tornar a IA mais útil, o Gemini pode agora inserir pequenas sugestões durante as conversas. Com o Magic Cue, a IA pode sugerir restaurantes ou informações sobre uma atividade se esse for o tema da conversa entre os utilizadores.

Muito mais importante, útil e menos intrusivo, a funcionalidade de Deteção de Fraude está finalmente disponível em mais países da Europa para o Pixel 9 e 10. Baseada num vasto conhecimento sobre os métodos que os burlões utilizam para enganar as suas vítimas, esta funcionalidade alertará o utilizador para um possível golpe durante a chamada através de um som, uma vibração e uma notificação.

Por fim, e sem ordem declarada, a Google lançou oficialmente a sua nova aplicação Now Playing, como já revelámos. É o equivalente ao Shazam, que até então estava integrada diretamente no sistema. As notificações de atividades podem agora exibir os resultados em direto das equipas favoritas ou manter o utilizador informado, o tempo todo, sobre o desempenho da sua carteira de ações.