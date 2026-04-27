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Este é o smartwatch barato que mais vale a pena comprar

· Gadgets 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Mario Rosbife says:
    27 de Abril de 2026 às 11:29

    Nao enganem as pessoas, e barato mas os sensores nao sao certos. Eu tive o modelo anterior e a dormir dava me o coracao a 89bpm e a correr a 70….se os sensores sao assim n interessa ser barato ou caro

    Responder
    • hey says:
      27 de Abril de 2026 às 11:42

      Isso pode acontecer…nem o sensor mais caro pode ser o mais certo…
      Também pode acontecer caso sofras de apneia do sono/ou até mesmo pesadelos acontecer…

      Há varias variaveis em conta…

      Responder
    • Vitor Afonso says:
      27 de Abril de 2026 às 12:05

      isso não quer dizer nada… Podias estar a ter um pesadelo lol. Eu canso-me mais a dormir do que a correr….

      Responder

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