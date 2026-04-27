Este é o smartwatch barato que mais vale a pena comprar

Por menos do que 80 euros, o Amazfit Bip 6 é o smartwatch mais acessível recomendado pela Consumer Reports, uma das organizações de avaliação de produtos mais respeitadas nos Estados Unidos.

Enquanto uma das organizações de avaliação de produtos mais respeitadas nos Estados Unidos, a Consumer Reports vai além das especificações no papel e coloca os dispositivos em cenários reais.

Assim, após testar os melhores relógios Android de 2026, há um nome em destaque na relação custo-benefício: o Amazfit Bip 6.

Disponível por menos de 80 euros, oferece cerca de dez dias e meio de autonomia, bem como compatibilidade com iPhone, tornando-o uma opção transversal para quem não quer gastar uma fortuna num wearable.

Funcionalidades básicas e métricas de saúde precisas

Conforme o ranking consultado pelo BGR, a equipa da Consumer Reports testou o Amazfit Bip 6 em cenários reais de fitness e concluiu que o relógio mede métricas de saúde com bastante precisão.

A principal limitação é a escassez de funcionalidades extra: o relógio diz as horas e monitoriza a saúde, mas fica por aí.

O Amazfit Bip 6 não é apenas um acessório nem o relógio mais completo do mercado. Contudo, é mais do que suficiente para acompanhar treinos e objetivos de saúde, dependendo do objetivo de cada utilizador.

Conforme citado, na Amazon.com, o Bip 6 acumula mais de 5200 avaliações com uma nota média de 4,4 estrelas. As críticas mais positivas comparam-no diretamente a relógios da Apple e Samsung, destacando a fiabilidade e o valor pelo dinheiro.

As poucas críticas negativas apontam para um desempenho aquém em ambiente aquático, um ponto a considerar se nadar fizer parte da rotina.

Na Amazon.es, por sua vez, o smartwatch reúne mais de 4600 avaliações, que resultam numa pontuação de 4,1 estrelas.

E a privacidade dos dados?

Uma preocupação legítima que surge em torno de smartwatches é a possibilidade de os dados de saúde serem vendidos a terceiros, e a Amazfit garante que não vende dados dos utilizadores.

Ainda assim, como em qualquer serviço digital, vale a pena estar informado e tomar precauções básicas de privacidade.

Posto isto, o Amazfit Bip 6 não vai impressionar quem procura um relógio de luxo ou um gadget repleto de funcionalidades.

Contudo, para quem pretende monitorizar a saúde, ter autonomia para mais de uma semana e gastar menos de 80 euros, este smartwatch pode ser uma opção a considerar.