PplWare Mobile

Apple Watch, Oura Ring ou Whoop: afinal, qual é o melhor dispositivo wearable?

· Gadgets 1 Comentário

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Max says:
    23 de Abril de 2026 às 12:07

    Gemini:
    “P: Que medições de saúde faz o Apple Watch que não fazem o Oura Ring Gen 4, o Whhop 4 e o Garmin?
    R: O Apple Watch ocupa um nicho específico: ele é um dispositivo médico certificado que funciona como smartwatch, enquanto o o Whoop e o Oura são focados em recuperação (recovery) e o Garmin em perfomance desportiva.
    Embora o Garmin tenha vindo a encurtar distâncias em termos de sensores o Apple Watch oferece o que os outros geralmente não conseguem igualar:
    1. Histórico de fibrilação auricular (o Oura e o Whoop não fazem ECG)
    2. Deteção da apneia do sono
    3. Saúde auditiva
    4. Deteção de quedas e acidentes de viação”

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube