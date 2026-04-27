Mercado automóvel europeu acelera com domínio chinês e recuperação da Tesla

O panorama automóvel europeu está a mudar radicalmente. Entre recordes de marcas asiáticas e a recuperação agressiva da Tesla, o mercado cresce 11% e deixa um aviso claro aos fabricantes tradicionais. A eletrificação e o preço são os novos reis das vendas e estão a começar a ganhar o espaço que querem desde o início.

Março de 2026 consolidou uma tendência que já se vinha a desenhar. Os europeus estão a comprar mais carros, mas as escolhas estão a fugir dsa marcas tradicionais. Com mais de 1,5 milhões de matrículas registadas num único mês, o mercado não só cresceu 11% face a 2025, como fechou o primeiro trimestre com um saldo positivo de 4,1%.

Este fôlego surge num momento de transição em que a logística parece finalmente estabilizada, permitindo às marcas entregar o volume acumulado de encomendas.

A ofensiva chinesa já não é uma promessa, é um recorde

O grande destaque vai para as marcas oriundas da China, que garantiram uma quota de mercado de 9,4% — um valor histórico para o continente. A Chery posicionou-se como o "foguetão" do mês, conseguindo injetar quase 29 mil carros adicionais no mercado face ao período homólogo, impulsionada pelo sucesso das suas sub-marcas Omoda e Jaecoo.

Não menos impressionante é o desempenho da Leapmotor, agora sob a alçada da Stellantis, que viu as suas vendas saltarem de pouco mais de mil unidades para mais de 11 mil em apenas um ano. Este fenómeno explica-se pela democratização do acesso ao carro elétrico, onde estas marcas conseguem oferecer tecnologia de ponta a preços que os fabricantes europeus ainda lutam para igualar.

Tesla: O preço como arma de destruição massiva

Depois de um período de incerteza, a Tesla provou que a sua estratégia de cortes sucessivos nos preços de venda surtiu efeito. A marca de Elon Musk registou um crescimento de 89% em março, com o Model Y a sagrar-se, sem surpresas, o modelo mais vendido na Europa.

Este regresso em força da marca norte-americana aconteceu num contexto onde o interesse por veículos eletrificados (BEV e PHEV) disparou, em parte devido à subida dos combustíveis fósseis que empurrou os consumidores para soluções de carregamento externo.

O contraste entre os gigantes europeus

Nem tudo são boas notícias para a "velha guarda". Enquanto o Grupo BMW respirou de alívio com uma subida de 16% e a Stellantis conseguiu manter-se no verde (7,1%), houve quem ficasse para trás. Marcas como a Ford e a Peugeot sofreram quedas pesadas, perdendo quota para a concorrência asiática.

Este cenário de limpeza no mercado mostra que a resiliência demonstrada por marcas como a Dacia e a Cupra no passado começa a ser testada. Isto é vito com as vendas a estabilizarem enquanto os novos players chineses devoram a margem de crescimento que antes lhes pertencia.