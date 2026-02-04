Hisense S5 DécoTV, uma TV com design inspirado na arte

A Hisense anuncia a sua mais recente TV da gama Lifestyle, a Hisense S5 DécoTV, dando continuidade à missão da marca de combinar design, inovação e desempenho, no sentido de elevar a decoração da casa.

Com um formato elegante e acabamento neutro, a DécoTV representa um complemento natural e presença suave que trazem um estilo artístico ao espaço.

Concebida para redefinir a interseção entre estética e tecnologia, oferece uma atualização acessível e de grande impacto, sendo perfeita para quartos, estúdios, salas de jantar ou qualquer ambiente em que o design e o desempenho são valorizados.

A DécoTV expande a nossa gama de televisores Lifestyle, da qual faz parte a CanvasTV S7N já lançada em 2025, colocando o design premium e a tecnologia avançada ao alcance de mais consumidores.

Disse Pedro Santos, diretor geral da Hisense em Portugal., afirmando que "este produto reúne a arte, a inteligência e o desempenho pelos quais a Hisense é conhecida, num formato compacto que valoriza qualquer ambiente interior".

S5 DécoTV reforça gama Hisense Lifestyle

A gama de televisores Hisense Lifestyle baseia-se num conceito simples: um televisor não deve apenas entreter, mas também ser um complemento para a casa.

Após o sucesso da CanvasTV, lançada no ano passado como uma inovação na visualização inspirada na arte, a S5 DécoTV reflete a mesma filosofia com um design minimalista, harmonizando a tecnologia com a decoração de interiores.

O acabamento branco Morandi, suporte central com curvas fluidas e sistema integrado de gestão de cabos garantem que a TV se integra perfeitamente em interiores com estilo moderno, desde quartos acolhedores a salas de jantar bem iluminadas. A estética realça a decoração existente, tornando o televisor numa peça de arte funcional.

Com resolução Full HD melhorada com a tecnologia Hi-QLED Color da Hisense e áudio DTS Virtual:X, garante imagens vividas e realistas e som envolvente num design "tudo-em-um".

Cores ricas, contraste equilibrado e diálogos nítidos garantem uma experiência cinematográfica envolvente para assistir a séries ou reproduzir playlists.

Entretenimento num só lugar

Uma característica a destacar da S5 DécoTV é a integração com a Fire TV da Amazon. Em conjunto com o controlo de voz Alexa, consolida a TV ao vivo e as bibliotecas de aplicações numa interface simples e intuitiva, reunindo todo o entretenimento num só lugar.

Com a função Press & Ask Alexa, através de um simples toque, pode-se pesquisar conteúdos, controlar a reprodução e gerir dispositivos inteligentes compatíveis.

Além disso, a TV suporta Apple AirPlay e HomeKit, permitindo a transmissão de conteúdos a partir de dispositivos iOS, criando um hub versátil para utilizadores Apple (iPhone, iPad ou Mac).

Projetada para economizar espaço, a Hisense S5 DécoTV adapta-se a qualquer divisão da casa sem sobrecarregar o ambiente.

Juntando-se à CanvasTV no crescente portfólio de televisores Lifestyle da Hisense, a DécoTV dá continuidade à missão da marca em criar dispositivos esteticamente agradáveis e tecnologicamente avançados.

Disponibilidade

A Hisense S5 DécoTV já está disponível, em Portugal, no modelo de 32 polegadas, com o PRVP desde 299 euros.

Em breve estará, também, disponível o modelo de 43 polegadas com o PRVP estimado em 599 euros.