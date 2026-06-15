Como a Huawei Watch Fit 5 Series promete tecnologia que se adapta a cada utilizador

A nova série Huawei Watch Fit 5 chega em várias cores e com uma proposta clara: tecnologia que se adapta a quem a usa.

Com o verão a aproximar-se, a cor do smartwatch que usamos deixa escapar ainda mais a nossa personalidade.

Pelo menos, é com essa convicção que a Huawei apresenta a nova série Huawei Watch Fit 5: cada tonalidade é uma afirmação, elevando o dia a dia com tecnologia que se adapta ao ritmo de cada pessoa.

As cores que contam a história

O preto e o branco são as escolhas de quem gosta de versatilidade e elegância atemporal.

O preto do Huawei Watch Fit 5 veste um design de linhas limpas, braceletes em fluoroelastómero ou nylon reciclado e um ecrã de 1,82'' que permanece nítido sob qualquer luz.

Já a versão branca do Huawei Watch Fit 5 Pro vai mais longe: nanocerâmica aeroespacial, vidro de safira 2.5D e moldura em titânio e alumínio aeronáutico.

Um ecrã de 1,92'' com margens ultrafinas de 1,8 mm, taxa de atualização adaptável entre 1 Hz e 60 Hz, e brilho até 3000 nits.

O lilás e o laranja são para quem recusa a neutralidade como regra, monitorizando continuamente a frequência cardíaca, SpO2, stress, sono e temperatura, incluindo apoio à saúde feminina.

Por detrás da cor está um dos wearables mais completos da Huawei, com ECG, deteção de fibrilhação auricular e monitorização da rigidez arterial.

O verde é movimento. Os mini treinos guiados com um panda interativo, os mais de 100 modos de desporto e a deteção automática de ciclismo, com dados de potência e cadência em tempo real, tornam o Huawei Watch Fit 5 num aliado diário.

Na versão Pro, o fim de semana ganha outra dimensão: trail running com navegação por segmentos e tendências de elevação, mergulho até 40 metros de profundidade e mais de 17 mil mapas vetoriais de golfe com rotação automática do green.

A versão que combina a cor cinza e verde completa a série para quem vive entre a cidade e o desporto, com uma bateria de alto silício que garante autonomia até 10 dias com utilização leve ou sete dias com utilização regular.

Tecnologia que acompanha a vida, seja qual for a cor

Este verão, a Huawei quer que a carteira fique em casa. A série integra pagamentos contactless com a aplicação Curve Pay, que permite pagar diretamente do pulso, em qualquer lado.

A função Go Back in Time corrige pagamentos já efetuados e a deteção de remoção do pulso garante segurança imediata.

Os utilizadores de wearables Huawei recebem ainda 3% de cashback em todas as compras e acesso ao Huawei MultiPass, que inclui a subscrição do Huawei Health+ e benefícios exclusivos em aplicações de desporto e fitness como Komoot, Naviki e Life Period Tracker.

Para novos utilizadores, o programa Huawei Care Proteção de Ecrã oferece 12 meses de cobertura contra danos acidentais, com reparação oficial e recolha/entrega ao domicílio.

Condições e vantagens da campanha